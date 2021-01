Covid-19: dieron el alta al ex presidente Evo Morales

domingo 24 de enero de 2021 | 19:32hs.

El ex presidente Evo Morales fue dado de alta este domingo en Bolivia tras estar internado por coronavirus y antes de abandonar la clínica contó que solo sintió "agitación y tos" y llamó a los bolivianos a "cuidarse" para poder "derrotar al virus".

Hace casi dos semanas, el exmandatario dio positivo y, poco después, fue internado: "No sentía síntomas pero cuando me hicieron la prueba se confirmó. No he sentido nada, solo agitación y tos. Tampoco perdí el sentido del olfato o gusto, para a nada, pero sí dolor de cabeza y la garganta por la tos,” contó en una conferencia de prensa junto a sus médicos en la clínica Los Olivos, según el diario Los Tiempos.

"Estoy muy agradecido con la junta médica, personal y trabajadores de la Clínica Los Olivos por los cuidados que me dieron y que hicieron posible mi alta.

Mi respeto y admiración para ellas y ellos por su dedicación y esfuerzo", continuó poco después desde su Twitter.

"Agradezco de corazón por las oraciones de las distintas iglesias, los rituales de los amautas, las llamadas y mensajes desde #Bolivia y del exterior dándome fuerzas para superar al virus que, lamentablemente, afecta a tantas familias a nivel mundial", concluyó.

Tras sufrir la experiencia de la enfermedad en carne propia, Morales dijo entendió que hay que hacer más para cuidarse y prevenir el contagio.

"Hay que cuidarse, prevenir, no es problema regional sino mundial y lo más importante es prevenir. Concentrarse para derrotar el virus”, afirmó antes de abandonar la clínica.

Bolivia, como el resto de la región, está sufriendo un nuevo aumento de casos y muertos, y ya sumó un total de casi 200.000 y cerca de mil, respectivamente.