Los lectores repudian el caso del fotógrafo en Cataratas

domingo 24 de enero de 2021 | 12:17hs.

El monopolio de Parques Nacional de Iguazú para con las fotografías y lo hecho con el fotógrafo Sixto Fariña el viernes pasado, reflejado en varias notas de este medio, generó el repudio generalizado de los lectores.

"Ninguna autoridad se hace cargo de tamaño desproposito, a todo esto pagas la entrada al Parque y nadie te informa lo que podes o no podes hacer. Vergonzoso", opinó Carmelo Mónaca.

A Sixto Fariña no sólo le prohibieron sacar fotos de los saltos, sino que le incautaron la cámara y eso le generó un gran problema para próximos compromisos que había asumido.

"Coincido totalmente con la opinión del Serenelli (secretario de redacción de El Territorio). Y me gusta la nota porque da a conocer una situación que muchos misioneros desconocíamos. Si yo ingreso como turista común y tengo una super cámara ¿no me dejarán tomar fotos? La Cataratas son nuestras, de todos los ciudadanos ¿y tenemos que soportar que una mafia se adueñe de ellas?, se pregunta la lectora Nelly Benítez.

"Hay que evitar ir a cataratas e invitar a todos nustros amigos y conocidos hagan lo mismo en repudio a estos "vivos" delincuentes que se creen dueños de la naturaleza, para eso ya nos estafan con el pago del ingreso quedebería ser gratuito y solo cobrar por el uso del tren pedorro y las instalaciones, dice otro lector, mientras que Orlando Dos Santos afirma que "vivo en Iguazú, trabajo con el turismo, pero coincido con usted, lamentablemente es la única manera que está gente entienda que no son los dueños de las cataratas y su entorno".

"Realmente una verguenza total, una maravilla del mundo y patrimonio de la humanidad y no podés sacar una foto es directamente ofensivo a la dignidad humana, y si un reportero lo hace yo consideraria algo mejor aun porque está mostrando e incentivando el turismo interno, aunque no lo creamos existen muchos misionero que no las conocen. Destruyan ya, ya, y ya ese reglamento irrisorio", indicó Carlos Espinosa.

"Vergonzoso y repudiable!!! Monopolizar con excusas arbitrarias un patrimonio nacional, apropiándose de unas de las maravillas del mundo que nos pertenecen a todos! Ya se paga una entrada al parque, encima hay que tolerar la corrupción y abuso de autoridad como ciudadanos, es demasiado, hasta cuándo van a seguir robando bajo decretos y leyes arbitrarias", dijo una indignada Karina González.