Honrar la lectura

domingo 24 de enero de 2021 | 6:00hs.

Leo, luego existo. No lo planteó el filósofo francés aquel, pero no descartes que pueda haberlo pensado (y como lo pensó, entonces existió). En tiempos de salir menos y quedarse más en el interior de la casa, el espacio acotado puede resultar escaso, monótono, irritante. Qué mejor, entonces, que -dentro del mismo hogar- introducirse en la lectura y, movido por ella, zambullirse en uno mismo. Descubir autores, autoras y temáticas, redescubrir otros y quebrar el déjà-vu al ver lo que no se había visto. La pandemia pega por todos lados y uniforma en un mundo globalizado. La realidad nos resulta ajena y cuestiona nuestra propia vida. Si pensar es la demostración de la existencia en el ‘cogito ergo sum’ de Descartes (porque luego aquí es ‘entonces’, no ‘después’), leer ayuda a pensar y, por lo tanto, a existir.