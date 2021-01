“El padel evolucionó y eso trajo un nuevo boom”

domingo 24 de enero de 2021 | 6:01hs.

El padel vive una segunda ola de fervor y como consecuencia los turnos se ven como un bien preciado debido a la demanda en los distintos complejos en la provincia. Pero esta nueva etapa que se vive como un ‘boom’ como en los recordados años 90 se va ‘aggiornando’ a la evolución del juego que va desde canchas con paredes de cristal -blindex-, superficie sintética y hasta las paletas se han reinventado.

En este sentido Alan Martínez (26) le puso el cuerpo a su sueño y acompañado por su familia, plasmó su deseo de estar al frente del complejo DroPadel, ubicado en avenida Uruguay al 5297, que cuenta con tres canchas panorámicas y le suma a Posadas una alternativa más con estas características que tanto atraen a los jugadores por sus beneficios.

“El padel vive un furor increíble y se vio justamente eso ahora en la pandemia. Desde que se habilitó es impresionante la cantidad de gente que está jugando. Así que era el momento de levantar las canchas’”, señaló Martínez, que hace dos semanas inauguró el complejo.

Para él era una meta tener este tipo de canchas ya que como jugador sabe sobre los requerimientos de sus pares. “Era uno de mis sueños y qué mejor que tener un trabajo de lo que me encanta, que es el deporte”, añadió.

Alan, que juega en la categoría Segunda y aspira a ascender a Primera, siempre estuvo ligado a distintos deportes, pero terminó enganchado por los rebotes y las paletas.

Volver a la competencia

La idea también es que, bajo protocolo, se puedan llevar adelante torneos y ese será un paso importante para el crecimiento de esta actividad y motivación de los jugadores.

“Ojalá que este año se pueda competir, sin público y al menos, porque si se puede jugar, tranquilamente se pueden programar partidos entre jugadores con tiempo entre partidos y hasta se puede transmitir en vivo las instancias finales”, reflexionó.

Mientras tanto, desde mañana abriendo el abanico de oportunidades se iniciarán en el complejo la escuela de pádel, en la que trabajarán tres entrenadores. “Están destinadas a todas las edades, porque no hay edad para este deporte y menos para aprender”, señaló Martínez.

Acerca del provecho que los jugadores sacan de esta nueva era en este deporte, Martínez, explicó que “la gente comenzó a jugar de nuevo al pádel porque esta nueva superficie de alfombra es más blanda, con menor impacto y casi sin lesiones, algo que antes no pasaba al jugar en cemento. Además, si chocás contra el vidrio no duele como darse contra una pared y ni hablar de las paletas que antes eran de madera y ahora pasamos a las que no pesan nada”.

Así con la herencia del deporte de parte de su padre, el ‘cordobés Sergio Marínez, Alan hoy cumple el sueño del pibe de ofrecer las canchas en las que él deseaba jugar siempre “y traté de copiar al último torneo de Marsella que se hizo el World Padel Tour con la alfombra azul y rojas al costado. Por lo que sé soy el único que tengo estas cachas en Posadas con las panorámicas, ya que en vez de un vidrio y medio a los costados, estas tienen dos vidrios completos justo como las del World Padel Club”, finalizó orgullo por esta nueva etapa en su vida y tratando también de brindar su granito de arena al desarrollo del pádel en la Tierra Colorada.