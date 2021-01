Son 19 los municipios misioneros a los que el Covid-19 aún no llegó

domingo 24 de enero de 2021 | 0:15hs.

El 27 de marzo pasado llegó el Covid-19 a Misiones. Se trató de una persona que volvía de vacacionar en Europa. En los primeros meses -debido a la estricta cuarentena impuesta por el gobierno nacional- la pandemia estuvo contenida en la provincia.

Sin embargo, con el correr del tiempo los contagios se fueron dispersando y hoy, de los 77 municipios existentes en la tierra colorada, ya son 58 los que presentaron positivos de manera oficial (aunque actualmente no todos ellos tengan casos activos) y 19 los que no lo hicieron.

Alba Posse, Tres Capones, Cerro Corá, Loreto, Mártires, Fachinal, Santa María, Almafuerte, Arroyo del Medio, Dos Arroyos, Puerto Leoni, Alberdi, Alvear, Guaraní, Los Helechos, Urquiza, Ameghino, Mojón Grande e Hipólito Yrigoyen son los municipios que oficialmente no reportaron positivos hasta el momento.

El Territorio dialogó con algunos de los intendentes de estas localidades con el objetivo de conocer cómo se organizaron durante todos estos meses para lograr sortear al virus que en la provincia ya se cobró la vida de más de 60 personas.

“Desde el inicio de la pandemia salimos a hablar con la gente, acá nos conocemos todos, somos alrededor de 4.000 habitantes. A fin de año repartimos a domicilio los panes dulces para que los vecinos no salieran”, comenzó explicando Ramón Gerega, alcalde de Tres Capones.

Al ser un pueblo chico, el movimiento de por sí es escaso, aunque dada la situación sanitaria, se volvió casi nulo. “Ayudan mucho las promotoras de salud en los Caps, la Policía también realiza un excelente trabajo con el tema de salir y pedir a la gente que se quede en sus casas. Sin embargo, nunca paró la actividad productiva como la de la yerba mate, se siguió con la cosecha pero siempre con todos los cuidados y medios de prevención”, detalló Gerega.

Por otra parte, aseguró que en la localidad no hubo fiestas clandestinas. “Nosotros trabajamos mucho con la Policía y les pedimos que hagan los recorridos incluso en las zonas de colonias donde podemos sospechar que puede llegar a organizarse alguna, pero no hemos tenido”, aseguró.

Si bien indicó que hubo episodios de familias aisladas, en ningún caso se confirmó un contagio. “Lo que sí hubo es un positivo con domicilio en Tres Capones, pero vive en otro municipio. No nos sirve de nada ocultar y además cuando le das trascendencia a un caso, la gente se cuida más. Internamente le dimos difusión a eso y los vecinos empezaron a cuidarse mucho más aún”, cerró.

Actualmente la localidad cuenta con un balneario habilitado, donde -según indicó Gerega- todo está organizado de manera que las familias puedan disfrutarlo sin correr riesgos de contagio.

Otro municipio que hasta el momento no presentó casos de Covid es Alba Posse. En diálogo con este matutino, el intendente Lucas Gerhardt especificó cuáles fueron las medidas tomadas para evitar el ingreso del virus a su comunidad.

Aunque tuvieron casos de personas aisladas por haber tenido contacto estrecho con pacientes de otros municipios, al día de la fecha no se notificó ni un positivo. “Somos una zona bastante complicada porque tenemos más de 100 kilómetros de frontera con Brasil, donde no hay ningún tipo de protocolo. A nosotros nos preocupaba mucho el paso informal, el que no era por el puerto”, comentó Gerhardt.

Sin embargo, afirmó que mediante el trabajo en conjunto con las fuerzas nacionales -Prefectura y Gendarmería- la situación fue contenida.

“Además tomamos la decisión de cerrar el libre tránsito en el puerto, sólo se habilitó para cargas de comercio exterior que venían de Brasil. Lo que nos llevó a conformar un Comité de Crisis con el acompañamiento del gobernador era el paso informal, ya que pueblos como Porto Mauá (Brasil) tenían casos todos los días; al inicio la pandemia ya tenía como 70 u 80 casos cuando no había todavía en Misiones”, recordó. Asimismo, Alba Posse fue uno de los de municipios que tomó la decisión de cerrar sus límites internos con municipios cercanos, dado que tiene “casi 60.000 hectáreas”. Hoy por hoy ya están abiertos.

En relación a los encuentros clandestinos, comentó que “la gente acá entendió; ahora tenemos habilitados bares y restaurantes, pero siempre respetando los lineamientos provinciales”.

“La concientización social es lo más importante, en esto nos salvamos entre todos, si no es imposible. Eso nos llevó al día de la fecha a no tener casos”, cerró.

Fachinal y Loreto son otros dos municipios que pudieron combatir al Covid. En el primer caso, Miguel Ángel Benítez, intendente, aseguró que el paso inicial fue la prevención. “Se trabajó muy bien con Salud Pública concientizando a la comunidad en general, creo que fue uno de los únicos municipios que no bloqueó el ingreso a la localidad, porque la gente ha colaborado y sigue colaborando muchísimo en cuanto al cuidado y cumplimiento de protocolos correspondientes”, dijo. En este contexto, remarcó que “si no tenemos ningún positivo es porque nos cuidamos entre todos”.

Con respecto al balneario local, especificó que cuando el propietario vio que comenzó a amontonarse mucha gente, por decisión propia cerró el lugar para evitar contagios. “La gente es muy colaboradora y si se da que alguien sea positivo a futuro, todos sabemos que se aislará al pueblo completo para evitar la propagación”, destacó el alcalde de la Capital del Cordero Serrano.

En cuanto a Loreto, su jefe comunal, Ramón Toledo, aseguró que el municipio no está bloqueado en cuanto a acceso de personas de otros puntos de la provincia, sino que se estableció una metodología de control con colaboración de la Policía y Salud Pública.

“Se realizan parlanteos concientizando sobre las medidas de prevención, fuimos uno de los primeros municipios que estableció como tope de circulación por el pueblo hasta las 20”, especificó.

También se realiza un listado de quienes ingresan al balneario o a visitar lugares turísticos con número de teléfono y datos completos, con el objetivo de urgentemente establecer el nexo y así reducir la posibilidad de contagios lo máximo posible si se llegara a dar algún positivo.

“En el ingreso al pueblo hay un puesto policial que realiza el control y confecciona el listado de ingreso y egreso a la localidad. En cuanto al balneario, también se ha hecho un acuerdo con quienes están al frente y cada día al finalizar la jornada nos entregan la lista de ingresantes”, añadió Toledo.

“Es una situación difícil, la gente está cansada pero consciente de que debemos cuidarnos todos y poner el mayor esfuerzo para evitar contagios, somos muy conscientes de que no estamos exentos de que puedan ocurrir casos positivos, pero hay que poner la mejor de las voluntades cada uno para evitar lo más que se pueda y en eso todos colaboran”, concluyó.

Preocupación en Guaraní

El caso de la localidad de Guaraní es diferente a los anteriores. Si bien en el parte oficial del Ministerio de Salud de la Provincia de Misiones no se reportaron casos de Covid-19, vecinos denuncian que existen muchos positivos y solicitan que la población aplique los protocolos para evitar más casos.

Desde la comunidad alertaron que en el municipio no existe ningún tipo de restricción y eso conlleva a la propagación de más contagios, pero con el agravante de que no están siendo reportados de manera oficial. Este medio intentó comunicarse con el alcalde, pero no logró respuesta sobre la actual situación y fuentes del Concejo Deliberante confirmaron que hay casos positivos.

“No sabemos qué está pasando, porque no se informa, cada vecino sabe que algún familiar tuvo Covid, pero hay un silencio respecto a ese tema en Guaraní. Lo único que podemos pedir es que la gente active el protocolo y se cuide”, manifestó la fuente a El Territorio.

Hasta el momento el intendente Miguel Ángel Vargas no dio declaraciones al respecto y según manifestaron integrantes del Concejo, hasta el momento no fueron convocados para tratar el tema y buscar una solución conjunta.