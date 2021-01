Qué ver, leer y escuchar

domingo 24 de enero de 2021 | 6:00hs.

Los siete de Chicago

Netflix

En 1969, el gobierno federal acusó a siete personas de conspiración y se produjeron protestas en la Convención Nacional Demócrata de 1968 en Chicago. Quienes llegaron al estrado eran militantes pacifista contra la guerra de Vietnam.

Permitidos

Online

Mateo y Camila eligen a ‘su permitido’, una celebridad con quien podrían tener una aventura sin que cuente como infidelidad.

¿Y si el deseo se hace realidad? Dirección de Ariel Winograd, con Lali Espósito, Liz Solari y Benjamín Vicuña.

Los miserables

Victor Hugo

‘Los miserables’ del poeta y escritor francés Víctor Hugo publicada en 1862. Plantea en estilo romántico, los argumentos para una discusión sobre el bien y el mal, sobre la ley, la política, la ética, la justicia y la religión.

Monocromo

Juan Margulis

No hay paralelismos sino sincronismos. No hay bondad, no hay maldad, no hay matices ni colores, sólo un grito ahogado por 500 años que se exterioriza en su garganta y aflora monocromático. Novela de Juan Margulis.

Tierra firme

Benjamín Amadeo

Benjamín Amadeo prepara show en vivo y mientras tanto regala a sus seguidores, ‘Tierra Firme’. “Es una canción que habla de la valentía, de la resistencia, y el valor frente al destino. Habla del amor por la lucha”, dijo el cantante y actor.

Un beso en Madrid

Tini Stoessel y Alejandro Sanz

Tini Stoessel sigue batiendo récords con ‘Un beso en Madrid’, tema que compuso y grabó junto a Alejandro Sanz. El sencillo que se estrenó a fines de noviembre, sigue al tope de las listas de reproducciones en Spotify.