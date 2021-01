Tonnyc y el talento de compartir arte

sábado 23 de enero de 2021 | 6:00hs.

Los grandes muros de concreto son su lienzo. Las calles y espacios públicos, sus galerías de arte. El látex y el aerosol sus herramientas para expresarse, contar historias y plasmar sentido. ‘Tonnyc’ cree que el acceso al arte es un derecho de todos y que, a través de él, podemos representar y sentirnos representados.

“Hace un tiempo, cuando estudiaba en la facultad y me cuestionaba por qué no había arte en todos lados, un profesor me dijo un día: ‘si no hay, que haya’. Esa frase me quedó marcada para siempre. Ahí entendí que en mis manos también está la posibilidad de que el arte, sobre todo la expresión urbana, esté instalada en el espacio público, en todas partes. No tenía que esperar a que otro lo haga sino que yo también podía hacer algo para que la pintura tenga espacio en mi ciudad”, recordó el pintor Antonio Oliveira, en diálogo con El Territorio, sobre lo que lo motivó a adentrarse en el camino artístico.

Oriundo de Puerto Iguazú, y conocido popularmente como ‘Tonnyc’, el artista se dedicó desde entonces a intervenir en el espacio público. Organizando eventos, pintando paredes con figuras de la naturaleza autóctona o con retratos hiperrealistas. En algunos casos, pintando vecinos de la zona y en otros a grandes artistas o personajes reconocidos de la región. Y así comenzó a llenar de color su ciudad al tiempo que, sin darse cuenta, contagiaba la misma impronta en otros.

Un camino trazado con esfuerzo

“No fue fácil. En esto, uno mismo se hace su camino. Es un laburo que requiere de mucho esfuerzo, mucho trabajo”, reflexionó haciendo hincapié en que el arte urbano en la Tierra Colorada no estaba muy en auge hace algunos años, sino que fue instalándose –y aceptándose también- poco a poco en la sociedad.

Antonio no recuerda cuando comenzó su pasión por el grafiti. Pinta desde que tiene memoria: “Hace poco, hablábamos de eso con un amigo y él me hizo acordar que cuando era niño había pintado la pared de mi pieza. Así que, siendo honesto, creo que nací con esta pasión. Siempre me gustó la pintura y siempre me gustó utilizar la pared como soporte”, señaló quien lleva ya una vasta experiencia pintando paredes, colgado de andamios o utilizando elevadores.

Con el tiempo, Oliveira comenzó a estudiar en la Facultad de Arte de la Universidad Nacional de Misiones (Unam). Allí afianzó su talento. Luego de algunos años, debió abandonar sus estudios y dedicarse a trabajar para poder seguir adelante junto a su familia, su pareja y sus dos hijos. Durante unos 5 años se desempeñó en labores de gastronomía, hotelería, atención al cliente y más. Hasta que un día, se animó a renunciar: “Así me largué por completo en este camino”, dijo, y así organizó el primero de varios eventos de arte urbano en Iguazú, del que participaron artistas invitados de distintas partes del país y también de otros países.

“Esa experiencia, ese intercambio con otros artistas me llevó también a abrir puertas y a participar en otros encuentros que se hicieron en distintos puntos del país. Así fui creciendo mucho más, fui aprendiendo de ellos y abriéndome camino”, señaló.

Con el correr de los días, la ciudad de las Cataratas comenzó a lucir las obras del artista. Antonio retrató a Laura, una anciana de la comunidad mbya guaraní Jasy Porá, sobre la avenida Victoria Aguirre. También intervino en la costanera de la ciudad, junto a otros artistas, con una apuesta que cambió la tradicional fisonomía de la zona. En otra ocasión, organizó otro evento de arte urbano en el barrio 300 viviendas, donde creció, pintando 9 monoblocks de la zona. Se trata de una apuesta que llegó a cubrir tres pisos de altura. Son tres murales a gran escala y un mural complementario en el Cultural Municipal ‘Escuela 615’.

“Cuando surgió esta idea no había un solo mural en Iguazú. Y al día de hoy ya hicimos más de 15. De golpe y sin darnos cuenta hubo murales en todos lados. Y fue algo contagioso porque de repente todos comenzaron a interesarse en el arte”, resaltó Oliveira.

El artista participó también del mural de lápiz más largo del mundo, ubicado en Posadas, el que ingresó al récord Guinness. Allí, tiene dos intervenciones: una anciana junto a un yaguareté y un tucán por un lado, y el retrato de Ramón Ayala en la sección de músicos misioneros por otro. Ambas intervenciones son hiperrealistas y la figura de Ramón tuvo tal repercusión que actualmente ilustra el libro de la biografía del Mensú y también es la tapa del disco que Claudio Bustos compuso en homenaje al artista.

Estilo propio

Las obras de Tonnyc convergen con el hiperrealismo. Él, se destaca y esfuerza por pintar imágenes muy reales, valiéndose de la flora y fauna autóctona, así como también de retratos de personas.

“Particularmente me gusta mucho trabajar con rostros ancianos, el tema de las arrugas, las líneas de expresión. Me gusta mucho trabajar eso”, detalló.

Respecto al tiempo que le lleva realizar una intervención, destacó que siempre trabaja con uno o dos colaboradores y así como hay murales que le llevaron varios días –sobre todo porque siempre están sujetos a las inclemencias del tiempo- hubo trabajos que debió realizar en muy poco tiempo. “Algunos tenemos que cerrar en tiempo récord (tres días por ejemplo) y hay otros para los que tenemos un poco más de tiempo. Igualmente, varía de acuerdo al trabajo, el tamaño, el dibujo, y demás factores”, destacó el artista que no solamente trabaja en espacios públicos sino que también se dedica a pintar casas, bares, comercios, piscinas y más. “Todo se puede pintar y el trabajo es bienvenido”, acotó.

Generalmente, Tonnyc trabaja con proyecciones. De esa manera, proyecta el diseño en la pared, lo calca y posteriormente, lo pinta.

Sin embargo, en sus últimos trabajos –como el que realizó en el Parque del Conocimiento sobre el escritor Horacio Quiroga- el artista trabajó a ojo, observando el diseño desde el celular. “De a poco me fui largando a dibujar sobre la pared”, resaltó con una tiza roja en la mano, mientras plasmaba el diseño.

El dibujo o calco se realiza con tiza, luego ocupan pinceles y látex para pintar algunas partes y la mayoría del trabajo, así como también los detalles, se pintan con aerosoles.

Un derecho de todos

Su destreza y talento fueron ganando terreno en el ambiente al punto que hoy es uno de los artistas urbanos más reconocidos de la provincia. Asimismo su deseo de consolidar al arte urbano como un movimiento activo en Misiones lo llevaron a destacarse y ser parte de grandes iniciativas.

“Hace un tiempo me habían invitado a participar de una galería misionera en el Centro de Arte del Parque del Conocimiento. Allí, artistas como Neumman, Rendón y otros grandes exponían 6 obras cada uno. Pero yo, como casi no pinto formatos pequeños planteé hacer un mural en donde estaba la muestra y colgarlo como un cuadro más. Vinimos unos pocos días antes y con un compañero colaborador, pintamos el mural en una semana. Nuestra intención fue llevar el arte de la calle a una galería museo, y lo logramos”, aseveró.

Es que Oliveira considera al arte como un derecho de todos, como una expresión que se disfruta y comparte: “Que exista esa posibilidad de que el arte sea para todos me parece algo maravilloso”.

“Compartir una obra es lo más lindo de poder hacerla. Un mural, por ejemplo, lo hacemos entre dos, tres, cuatro personas. Entonces, desde la idea de concebirlo o crearlo ya se piensa en que es algo para compartir”, reflexionó Tonnyc al tiempo que agregó: “Hacer un mural en la calle o en cualquier espacio público es como plantar una semilla de arte en los otros. Ahora hay muchas personas interesadas en la pintura, muchos chicos interesados en el grafiti, en el arte urbano, en el arte en sí. Y eso, que todos sientan que pueden hacerlo y que sepan que el arte es para todos, se siente como una misión cumplida”.