Escasez total de cubiertas para camiones y maquinaria agrícola

sábado 23 de enero de 2021 | 0:15hs.

“En cubiertas para camión estamos en cero”, sintetizó Víctor Fontana, propietario de Fontana Neumáticos, para transmitir la angustiante situación que padecen con la falta de productos. En diálogo con El Territorio, el empresario obereño explicó que si no reciben reposición se verá obligado a suspender personal o realizar drásticos ajustes para sostener su empresa.

Enfatizó que los productos más difíciles de conseguir son las cubiertas para grandes rodados. Y así también proyectó que el sector de transportes de cargas está teniendo muchos problemas para mantener en condiciones sus flotas. Desde otros sectores acotaron que tampoco se consiguen cubiertas para tractores o maquinaría agrícola forestal.

“Estamos con un problema importante por la falta de neumáticos. No están entrando al país, ya en noviembre ingresó sólo el 20% de lo que se vendía, en diciembre no entró nada y ahora en enero todavía no tenemos ninguna reposición. Sabemos que la empresa (por la marca de neumáticos) está haciendo todas las gestiones para que entren productos, pero hasta ahora estamos sin productos”.

Entre los faltantes Fontana enfatizó que “falta de todo, pero lo que no se consigue realmente son las cubiertas de camión. Sabemos que hay gente que está recurriendo al contrabando para comprar de emergencia. Otros intentaron traer desde Brasil, pero salen muy caras”, comentó el empresario, y recordó que “la falta de productos se da en todas las marcas”, aseguró.

Ante la extendida problemática comentó que están evaluando pedir una asistencia especial al gobierno provincial. “Es preocupante la situación porque tengo 80 empleados y 6 sucursales. Si no hay una mejora rápida tenemos que suspender personal o tomar otras medias porque es insostenible seguir así”.

Reiteró, en cuanto a la escasez de productos, que “los clientes consultan mucho pero no podemos atender pedidos porque no tenemos con qué. Para autos y camionetas todavía hay algo, pero también pronto se terminará”.

En cuanto a los clientes que demandan neumáticos de gran porte agregó que “hoy los colectivos de larga distancia están transitando muy poco, porque si estuvieran activos, se sentiría mucho más la escasez. Igualmente, los transportistas de cargas están muy complicados con la falta de repuestos. Los que consiguieron algo seguramente lo habrán ingresado de contrabando, porque no hay neumáticos en todo el país”, reiteró.

No pueden tomar pedidos

Desde Neumáticos Norte se coincidió en que los faltantes son graves y destacan especialmente en el segmento de camiones. “Ahora hay muchos más pedidos porque al estar las fronteras cerradas, se busca comprar localmente. Pero no tenemos productos para vender y lo que más falta son las cubiertas para camiones que sí o sí se importan. En el país no se fabrican cubiertas radiales”, comentó Verónica Urbanija, socia gerente de la empresa familiar.

Sobre los pedidos que tienen, comentó que “hay clientes que necesitan y ofrecen pagar por adelantado, pero no les podemos recibir el dinero porque no sabemos cuándo nos llegarán a nosotros las cubiertas. Y también está el tema de que los precios suben constantemente”, explicó.

A modo de ejemplo indicó que una cubierta radial (para camión, lisa) ronda unos 64.000 mil pesos, pero hay grandes variantes de precios con respecto al tipo de rodado y carga que transporte.

Se coincidió entre los comerciantes que todas las marcas importadas están teniendo el mismo problema con la falta de abastecimiento a sus locales en el país. En tanto hay una sola industria nacional, pero que mayormente abastece con productos para automóviles y camionetas.

No hay repuestos

Transportistas de cargas habían apuntado recientemente que además del gasoil, el costo de los neumáticos condicionó más su actividad en los últimos meses. “El combustible representa casi un 40% del costo total de los fletes, pero también los neumáticos se volvieron mucho más caros. Y además de caro es más preocupante que ni siquiera se consiguen”, observó Rubén Obermann, presidente de la Asociación Misionera del Autotransporte de Cargas (Amitrac).

Desde las Fadeeac, se había detallado en su último informe, que en 2020 los neumáticos volvieron a liderar el incremento de costos con un aumento del 71,2% en el año, luego de registrar el incremento más relevante en 2019 (70,3%).

También desde el sector agropecuario misionero, se agregó que tampoco se consiguen neumáticos para tractores. Y se observó que particularmente en el sector forestal faltan tanto cubiertas para máquinas (de corte y transporte) como para transportes de carga.

El sector agropecuario, afectado

La Federación Argentina de Contratistas de Máquinas Agrícolas (Facma) le envió ya en diciembre una carta al secretario de Industria, Ariel Schale, para ponerlo en conocimiento de los inconvenientes que genera la escasez de cubiertas y neumáticos agrícolas.

“Existe una gran preocupación por la falta de algunos insumos para la producción primaria, especialmente de cubiertas y neumáticos agrícolas, fundamentales para el trabajo de nuestras maquinarias así como de su movilización, tanto de cosechadoras, tractores, pulverizadoras, sembradoras y todas las herramientas accesorias de trabajo, agregado a las de logística como pick ups, camiones y acoplados”, expresó la entidad.

Asimismo, Facma informó que además del faltante de neumáticos en su actividad, tomó conocimiento de otros tipos de repuestos imprescindibles con componentes importados para las maquinarias agrícolas, autopartes para las fábricas y también equipos técnicos que integran la electrónica de los equipos.