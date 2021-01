Qué ver, leer y escuchar

sábado 23 de enero de 2021 | 6:00hs.

Pai em Dobro

Netflix

‘Pai em Dobro’ -Papá por dos-, film brasileño dirigido por Cris D’Amato y protagonizado por la estrella adolescente Maisa Silva.

Es la historia de Vicenza, que tras cumplir 18 años se escapa de su comuna hippie para buscar su identidad.

Madre sólo hay dos

Netflix

Ludwika Paleta y Paulina Goto protagonizan la serie mexicana que muestra cómo se unen los caminos de dos desconocidas, luego de que en un hospital confunden a sus hijas. Maternidad, sororidad y machismo, los tópicos.

Mala leche

Soledad Barruti

Con bebés y niños como clientes predilectos, las grandes marcas parecen decididas a hacer de la comida una experiencia perfecta: práctica y rica hasta lo adictivo. Para lograrlo, desinforman y tienen un arsenal de artificios.

El poder del espejo

Louise Hay

El trabajo con el espejo: un imán para los milagros personales. Louise Hay, el gran ícono del crecimiento personal y la espiritualidad, llega con un nuevo libro que trabaja con el poder de las afirmaciones y el reflejo de la imagen y el alma.

Miguel Hernández

Joan Manuel Serrat

‘Miguel Hernández’ noveno álbum LP de Joan Manuel Serrat lanzado en 1972. El Nano musicaliza con maestría los poemas del oriolano Miguel Hernández, con arreglos de Francesc Burrull. Una joya de la música y la poesía.

Here Comes The Sun

Jon Bon Jovi

Jon Bon Jovi (58) interpretó el clásico Beatles ‘Here Comes The Sun’ en el marco del Celebrating America. El músico versionó el tema desde el muelle de South Pointe, en Miami Beach. El video fue tendencia en redes y plataformas.