Nena apuñalada por su padrastro continúa con pronóstico reservado

viernes 22 de enero de 2021 | 8:13hs.

Fueron 24 horas de búsqueda e investigaciones que dieron un resultado positivo. Poco antes de la medianoche de ayer, efectivos de la Policía de Misiones atraparon en Garupá a Ernesto “Ñeri” Rodríguez, acusado de intentar matar a su concubina y a la hija de ésta en la misma localidad.



Sobre las víctimas, Fátima Páez (20) y Triana (3), en la víspera continuaban internadas en el Parque de la Salud. Será clave la recuperación de la joven, que recibió tres puñaladas pero ya fue pasada a sala común, para que pueda prestar declaración testimonial sobre lo ocurrido.



Respecto a la pequeña -ayer se corrigió su edad- , fuentes médicas dijeron que continúa con pronóstico reservado y con asistencia mecánica para respirar en el sector de terapia intensiva del Hospital Pediátrico Fernando Barreyro. El abuelo de la niña, Francisco Franco, dijo a El Territorio que la menor recibió una apuñalada en el sector de la clavícula, por lo que tuvo que ser intervenida quirúrgicamente durante tres horas.



Respecto a la detención, fuentes de la fuerza provincial detallaron a El Territorio que el agresor se hallaba oculto en una casa ubicada sobre la calle Yerbal Viejo, en el barrio Santa Inés. Se trata de un lugar cercano a la vivienda donde ocurrieron los terribles hechos, en La Colina.



Mediante trabajos de campo la División de Investigaciones de la Unidad Regional X ubicaron el domicilio que oficiaba de guarida y montaron en las cercanías una vigilancia de incógnito. Cerca de las 23.50 los pesquisas vieron una persona con similares características a Ñeri, por lo que lo abordaron, redujeron y detuvieron de forma inmediata.



El sospechoso quedó alojado en la Comisaría de Garupá, a la espera de determinaciones de las autoridades del Juzgado de Instrucción Seis de Posadas, que dirige el juez Ricardo Balor. Entre hoy y mañana podría ser trasladado a sede judicial para designar abogado defensor y completar la audiencia indagatoria.



Este medio pudo reconstruir en base a fuentes policiales, familiares y vecinos que todo sucedió poco antes de la medianoche del martes, en la pequeña casa de madera que compartía la pareja. Ñeri habría estado tomando alcohol desde horas de la tarde y también estaba bajo los efectos de estupefacientes.



El padre de Fátima expresó que el primer puntazo fue a traición, desde atrás cuando ella estaba dando de amamantar al bebé de seis años que tienen. Luego vendrían dos estocadas más, de las cuales una dañó el pulmón. La niña también fue atacada, al parecer cuando gritó desesperada por la agresión a su madre.



Malherida como estaba, Fátima atinó a sacar a su hija afuera y pedirle ayuda a su hermana, que vive a pocos metros. La mujer tomó en brazos a la niña, la sacó del lugar y fue corriendo a pedirle ayuda a Francisco Franco (41), padre de ambas, quien vive a unos 100 metros en línea recta del lugar.



Ese fue el momento en el cual Rodríguez aprovechó para huir de la escena.



“Me dijo que mi hija estaba toda sangrada, ahí fui corriendo. Vino la Policía y no le quería llevar, estaba por morir mi hija y no le quería llevar. Nosotros le insistimos porque si no iba a morir ahí”, expresó Francisco en una entrevista exclusiva con este medio. El hombre buscó al agresor de inmediato, pero no logró atraparlo.



Continuó diciendo que Fátima tenía “tres heridas y tiraba sangre a dos manos. Tiraba, tiraba. Le tuvimos que tapar para que no pierda más sangre, casi murió desangrada. Me dijo que le cuide al bebé. Le iba a matar al bebé también, al de seis meses. Cuando -Rodríguez- le iba a pegar en la cabeza ella le pegó con algo y le sacó el cuchillo”.