Japón suspendería los Juegos Olímpicos de Tokio 2021

En medio de un nuevo rebrote de la pandemia de Covid-19, el Gobierno de Japón habría decidido cancelar de nuevo los Juegos Olímpicos de Tokio —suspendidos en 2020 y previstos para este año— y asegurarse el siguiente año disponible en el calendario olímpico, el 2032, según informó este jueves el periódico británico The Times, que cita a un alto miembro de la coalición gobernante en Japón.

La nación insular se ha visto relativamente menos afectada por la pandemia que muchas otras economías avanzadas de la región, aunque el reciente aumento de infecciones obligó a las autoridades japonesas a cerrar sus fronteras para extranjeros no residentes y a declarar el estado de emergencia en la capital y otras grandes ciudades.

The Japanese government has privately concluded that the Tokyo Olympics will have to be cancelled because of the coronavirus, and the focus is now on securing the Games for the city in the next available year, 2032 https://t.co/bsuB9wMt30