Falleció ayer en Posadas el empresario Kuki Coll

jueves 21 de enero de 2021 | 17:15hs.

Falleció ayer José Luis ‘Kuki’ Coll, reconocido empresario de Posadas, amiguero y devoto a su gran familia.

Ingeniero civil, fue presidente de la Unión Industrial de Misiones y un referente en el rubro hasta sus últimos días.

Buen amigo de los amigos y familiero, empresario y dirigente sectorial, el 23 de noviembre había cumplido 84 años y aun con bastón no perdía la sonrisa, en especial si disfrutaba con sus cinco hijos y ocho nietos.

En los últimos días luchaba contra la enfermedad que paralizó al mundo entero y ayer muchas figuras de Misiones lo recordaron con cariño.

Fue dueño de la empresa Compañía Misionera de Construcción (CMC), con la que construyó numerosos hogares y las principales vías -como la avenida Urquiza- por la que transitan hoy posadeños y visitantes.

Solidario y cercano a la cultura, muchos recuerdan que, junto a su mujer María Aurora alias ‘Muñeca’ albergaron por un tiempo al eterno artista Ramón Ayala en su casa del centro.

Así, el hogar de los Coll se convirtió para siempre en un refugio en Tierra Colorada para el destacado poeta.

En la esfera social y política en 2015 resaltó: “La necesidad de la integración nacional, la unión de las clases para la construcción de este país”.

Además, dejó en claro su definición de amigo: “No hay necesidad de pertenecer a clases sociales iguales o a niveles económicos o culturales idénticos, ni a religiones, ni a ideologías políticas, la amistad sólo está condicionada por la calidad humana, lealtad en la conducta y el interés del bienestar espiritual del amigo. El amigo es a quien sólo se lo ve y se lo siente como uno mismo, compartiendo sus alegrías y sus desdichas, sus éxitos y sus infortunios, amigo es quien nunca integra la lista de los dudosos, a quien se le acepta con sus condiciones, con sus virtudes y con sus defectos y a quien se sabe y se siente siempre solidario”.

El recuerdo de los allegados

Ayer varios amigos de Coll hicieron lo propio. Entre ellos, Alfonso Arrechea se expresó en las redes, acercó el pésame a su familia y recordó el perfil y la generosidad de Kuki: “Fue dirigente estudiantil en la Facultad de Ingeniería de la UBA. En los años previos a 1959 recibió en su casa a Pepe Rebellon Alonso, un militante de la Revolución Cubana, estudiante de ingeniería como él. Lo hospedó y amparó mientras Pepe viajaba a los países vecinos a difundir el movimiento revolucionario. Luego Fidel llega al poder con Pepe a su lado. Kuki mantuvo esa amistad".

Y continúo contando que "cuando mi Papá sufrió un ACV lo lleve al Ciren de La Habana, y Kuki amigo de mi hermano generosamente me dió su contacto que nos esperó en el aeropuerto con personal de protocolo como si fuéramos embajadores, a lo que siguieron unas continuas atenciones, en los dos meses allá -dos viajes de Ramón-. Un gran gesto de Kuki que siempre valoré".

Expresó además que "Kuki fue político desarrollista, que más que un partido siempre fue un grupo de amigos bohemios y soñadores, caracterizados por su inteligencia y por ser buena gente, entre ellos mi hermano, mi fallecido primo Nel Cabral, Pepito, Álvaro, Vico, Gordo Álvarez, etc etc. Cómo empresario hizo de todo, tanto como rutas en Bolivia y Ecuador. Bueno tristeza, pérdida, y aunque se busque una justificación no la hay. Misiones es menos rica sin él”, subrayó Arrechea.