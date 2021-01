Delnombre, los restos del amor enraizados en todas partes

jueves 21 de enero de 2021 | 1:05hs.

El teatro reabre el telón este fin de semana tras el extenso parate por la cuarentena y con cuidado protocolo sanitario. El regreso será con dos estrenos, en dos salas distintas: mañana y el sábado a las 21, el grupo Odeón presentará ‘Delnombre’, en Espacio Reciclado, Pasaje Misiones 3040. Mientras, en Sala Tempo -3 de Febrero y Córdoba-, el sábado a las 21.30 subirá a escena ‘Nos hubiéramos amado tanto’.

Asimismo, la Sala Mandové continúa con sus funciones en formato bar teatro. Todos los viernes de enero, a las 21.30, Fer Rosa como Rulo Espínola realiza su unipersonal ‘No pasa nada (vó nomá sabé)’.

Ópera prima

Pablo Villalba Quinteros, actor y bailarín, debuta como director con ‘Delnombre’, la puesta del texto original ‘Del nombre de los sentimientos’, de Alberto Moreno, que tiene las actuaciones de Al Muñoz y Carina Noemberg -artista invitada e integrante del grupo Beta-.

Quinteros explicó sobre el proceso de desarrollo de la obra que tiene como protagonistas a dos mujeres. Ellas transitan la ruptura de su relación. Una debe irse, la otra se queda. “Sólo están esperando que llegue el camión de la mudanza”. Ese hecho externo marcará materialmente el final de su historia común. “La obra surge como proyecto de una beca de dirección del Instituto Nacional del Teatro”.

Al elegir el guión, precisó: “En la obra original la pareja que se separa es conformada por un hombre y una mujer. Y dentro del proyecto de dirección mi hipótesis era trabajar con las dinámicas de la relación, con la cuestión del poder, lo económico, lo afectivo en una relación no heterosexual”.

Y completó: “Durante mi hipótesis de trabajo, la elección de dos mujeres como protagonistas tiene que ver con la indagación de si las relaciones de poder subyacen a las relaciones sin importar los géneros. Una búsqueda de respuesta desde el arte que se enmarca dentro de este contexto político y social atravesado por las luchas de los feminismos por derribar la estructura patriarcal. Y hay muchísimos dispositivos preconcebidos, yo aprendí un montón escuchando a las mujeres, porque había situaciones o actitudes que yo daba por sentado y las chicas me decían ‘no, mirá que no es así’ o ‘sí, fijate que esto sucede’”.

Señaló que “es un drama pero no un melodrama, ya cuando hicimos el seminario de puesta y dirección con el maestro Luciano Delprato, que dio una capacitación en Posadas, teníamos claro que no queríamos centrarnos en el melodrama. En realidad es un drama, pero como todo drama que pasa en la vida tiene situaciones cómicas, absurdas. Entonces eso, la obra es rizomática, no es un melodrama y tampoco una comedia”.

Añadió: “Sí pienso que es una obra para reflexionar, porque habla del amor, de una ruptura, de un proyecto que está pendiendo de un hilo. Y pasan muchas cosas para llegar a ese punto. ¿Y quién no vivió una ruptura? Entonces, la obra juega mucho con ese bagaje que tiene el espectador. Que seguramente cada uno en su cabeza completará su propia obra, que tiene que ver con sus propias experiencias e historias. En ese sentido y en otros que no puedo decir porque son sorpresa (risas) creo que la obra es abierta a todas las interpretaciones posibles y genera mucha empatía”.

Recuerdos

Al situarse a distancia de los sentimentalismos estereotipados en busca del nudo en la complejidad humana, Quinteros precisó que “la obra se plantea lejos de las estridencias de lo que es una separación y se expresa desde el hiperrealismo. En escena son dos mujeres que están en medio de un cuarto lleno de objetos y recuerdos, y están allí viviendo la última hora de su relación, esperando que llegue el camión de la mudanza. Que es muy simbólico, porque este camión de la mudanza, una situación externa, vendrá a marcar el destino de la pareja”.

Ellas allí que ya han llorado, vivido discusiones y desilusión. Que se han sentido solas, con seguridad se reprocharon en todos los matices de la voz y el silencio. Incluso en esa hora tienen preguntas.

“Ahora sólo esperan, ya pasó el estallido, digamos, ese tiempo de conflicto permanente. Y están ahí, hablan para sí y entre sí. Afloran recuerdos, algunos muy tristes, otros felices, otros graciosos. Y el exterior interactúa también como una amenaza de acabar con todo. Es la tensión que se vive entre esas paredes y la incertidumbre del afuera y para escribir su destino son ellas las que tienen la última palabra. Aparecen también los interrogantes por el deseo, el sentimiento, la necesidad de elaborar lo que sucede. Creo que la obra te mantiene expectante, porque todo puede pasar”.

Temporada alta

Quinteros es además integrante de la Asociación de Trabajadores de Teatro de Misiones (Attem) y destacó que la reapertura de las salas pudo darse “mediante un trabajo de varios meses de todos los trabajadores del teatro y en diálogo con las autoridades”.

Así, las salas pueden funcionar con protocolo sanitario de utilización de barbijo, uso de alcohol en gel y sanitizantes para asistentes y para las compañías de teatro. Además, la capacidad de espectadores en sala es restringida y dispuesta de modo que se respete el distanciamiento social.

“Se trabajó mucho -dijo- con los protocolos y ahora vamos a inaugurar una temporada de verano con teatro, algo inusual en Posadas, porque las salas independientes trabajan todo el año y enero suelen cerrar. Estamos con toda la expectativa de este regreso, también vuelve a abrir la Sala Tempo, y la Sala Mandové está funcionando hace un tiempo ya con el formato de bar teatro”.

Y enfatizó: “Esperamos que la gente venga a ver teatro y nos ayude a mantener todos los cuidados para que podamos continuar trabajando y dando estas propuestas de recreación”.

Protocolo

Las funciones se desarrollan con protocolo sanitario y de bioseguridad, hay una puerta de ingreso y otra de egreso. Se solicita a los asistentes llegar 15 minutos antes, utilizar barbijo en todo momento, si es posible adquirir las entradas previamente.

Ficha técnica

Delnombre

Texto original: ‘Del nombre de los sentimientos’, de Alberto Moreno.

Compañía: Grupo de teatro independiente Odeón

Dirección y puesta en escena: Pablo Villalba Quinteros

Actuaciones: Al Muñoz, Carina Noemberg

Iluminación: Darío Suárez