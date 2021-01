Proponen patrullas rurales y celeridad judicial ante robos

jueves 21 de enero de 2021 | 6:04hs.

Un grupo de productores autoconvocados y intendentes de la zona Norte de Misiones se reunieron el martes por la noche para analizar posibles medidas a implementar para el resguardo de la seguridad sobre la producción.

En las últimas semanas los agricultores han venido denunciando variados casos de robos de animales, cítricos y hojas de yerba mate en sus chacras. Ante la situación, se han realizado reuniones para proponer acciones que desalienten los ilícitos. En ese sentido, Sergio Delapierre, uno de los asistentes en la última reunión con autoridades municipales comentó a El Territorio, que se analizan algunas propuestas concretas para dar mayor seguridad a los agricultores.

“Creo que es muy posible que se resuelvan medidas que se vienen analizando. Una es la de crear o destinar más efectivos a un cuerpo de policía rural. Y otra posibilidad que se viene estudiando con el gobierno es tener más personal en una fiscalía para que pueda atender y seguir con exclusividad los casos de delitos rurales”, comentó el también directivo representante de los secaderos de yerba mate.

Según trascendió, en la reunión también se recordó la importancia de los controles bromatológicos que realicen los municipios sobre frutas o carnes que pueden provenir de hechos delictivos. Se apuntó así a desalentar la compra de mercadería en negro que estaría dándose en variados puntos de venta

Frutas y ganado lo más buscado

Por su parte, comentando el difícil momento en las chacras, Ricardo Ranger, productor de cítricos en la zona de Eldorado, confirmó los constantes daños que sufren por robos.

“Los robos los tenemos casi a diario, es un problema muy grave. En una noche vienen en camionetas y nos llevan 2.000 kilos de fruta. La policía hace lo que puede y estoy conforme con la vigilancia que hacen. El gran problema es la falta de control de la gente que después vende esa mercadería en comercios ”, comentó.

Detalló, en tanto, que realizó muchas denuncias ante la Justicia, pero no hubo muchos avances. “Lo que se pidió ahora es que haya más controles de bromatología, se tiene que saber el origen de la fruta. Lo mismo con la carne vacuna. Si no hay mercado seguramente se van a frenar los robos”, comentó.

El productor apuntó, por otro lado, que además de los robos están limitados en el ritmo de cosecha para sacar su producción. “No se consiguen obreros que quieran registrarse para cobrar en blanco en la cosecha, también es un problema muy grave. Hoy estoy cosechando naranjas con diez cosecheros y me hacen falta diez más, pero no consigo”.

Y aclaró: “No es un problema de lo que ganan, porque seguro ganarían más trabajando en blanco. Pero tienen miedo de perder asignaciones y por eso no se quieren registrar. La Nación tendría que ayudar a incentivar el trabajo registrado”.

En tanto, desde el sector ganadero provincial también habían comentado que las pérdidas preocupaban a los productores que debían destinar más recursos a la seguridad de sus animales.

También se manifestó la preocupación porque el robo de ganado no tenga una condena más firme, que desaliente la faena clandestina. Y se recordó que el abigeato es un problema que creció y preocupa en todo el país.



Alertas y operativos de control

Integrantes del gabinete municipal de Eldorado, por pedido del intendente Fabio Martínez, se reunieron con los jefes de la Unidad Regional III, Juan Carlos Fernández y Gustavo Oliver Gallardo, con referentes del Senasa y con el diputado provincial Julio “Chun” Barreto.

El objetivo de la convocatoria fue fijar estrategias de trabajo en conjunto para realizar operativos de control en distintos horarios y lugares, entre la Policía, personal de Tránsito y Senasa, para frenar el abigeato (robo de ganado), el robo de la hoja de yerba mate, y de cítricos (plantaciones de limón y naranja).

Al respecto, el director de Bromatología de la Municipalidad de Eldorado, Carlos Leiva, manifestó: “Pudimos reunirnos y fijar estrategias, y la idea es sumar a las demás fuerzas también, Federal y Gendarmería, para que sea más efectivo el trabajo de control. Además, acordamos en que se intensificarán los controles en los comercios como carnicerías de barrios, para corroborar la venta de carne, de dónde compran, a quién. Y estaremos atentos también a las redes sociales que es donde más venta ilegal se realiza, allí ofrecen venta de carne, pollo, chorizos, etcétera. Lo mismo haremos para controlar la venta ilegal de hoja de yerba mate y cítricos".

Para finalizar dijo que "para poder cortar estos robos necesitamos la colaboración de los vecinos, porque si no hay demanda, estos delincuentes no tendrán a quién vender lo que roban. Por esa razón recomendamos a los vecinos que no compren carne y producción de venta ilegal ni en las redes sociales ni en lugares poco confiables, primero para preservar su propia salud, porque esos productos carecen de control sanitario, y segundo porque sólo de esta forma podremos frenar el abigeato y los robos que se producen en las chacras de nuestros productores".