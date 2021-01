Qué ver, leer y escuchar

jueves 21 de enero de 2021 | 6:00hs.

La historia de la Isla de las Rosas

Netflix, Online

La verdadera historia de Giorgio Rosa y la pequeña nación que fundó en 1968 frente a la costa de Rimini, encarnando los sueños y aspiraciones de una generación. Una película llevada adelanta bajo la direccón de Sydney Sibilia.

A dos metros de ti

Amazon, Online

Stella, de 17 años, ingresa a un hospital porque padece fibrosis quística. Su monótona existencia cambia cuando llega Will, un joven con la misma dolencia. Las normas allí prohíben el contacto, pero ellos rompen las reglas.

La traición

Jorge Fernández Díaz

Ambientada en la década del ‘70, ‘La traición’ es una novela de espionaje político que pone en evidencia los vínculos secretos entre el falso progresismo, el populismo venal y la Iglesia. Una trama con mujeres inquietantes y vueltas de tuerca inesperadas

Mr. Mercedes

Stephen King

Un policía retirado que vive preguntándose si quizá no debería volarse la tapa de los sesos, porque ¿qué sentido tiene la vida si no puedes meter a tipos malos entre rejas? Su vida desapareció por completo cuando tuvo que entregar su placa.

Ropa cara

Camilo

Camilo sorprendió a todos con un nuevo single. Se trata de ‘Ropa cara’, una canción estrenada en la redes que se volvió viral en pocos días no solo por sus fanáticos sino también por la cantidad de memes que surgieron en torno al estreno.

Waiting on a war

Foo Fighters

Faltan solo dos semanas para que se conozca Medicine at midnight, el nuevo álbum de Foo Fighters y la banda se encuentra en pleno proceso publicitario. Tras estrenar algunos singles ahora presentaron el clip de ‘Waiting on a war’.