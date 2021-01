Bronca e impotencia, ante nuevo hurto de hoja verde de yerba mate 

miércoles 20 de enero de 2021 | 16:27hs.

Nuevamente los delincuentes ingresaron a yerbales de Forestaciones del NEA en San Pedro, para robar hoja verde de yerba mate causando cuantiosos daños en la plantación, generando enorme bronca e impotencia porque a consecuencia de que acopiadoras siguen comprando hoja verde en negro, el establecimiento sufrió más de 30 robos de estas características en los últimos años.



El establecimiento que se ubica a unos ocho kilómetros de la zona urbana de San Pedro, funciona en la localidad hace ya varios años, y últimamente son víctimas de robos de yerba mate de forma sistemática, habiendo realizado ya más de treinta denuncias. Durante esta madrugada fueron víctimas de un nuevo robo. En esta oportunidad cosechan de forma ilegal y dañina una tonelada de hoja verde.



Pese a la buena voluntad de la policía, en este caso efectivos de la Comisaría Seccional Primera, donde se realizan las denuncias correspondientes, en esclarecer los huertos, los hechos delictivos contra la producción de yerba mate, no tiene fin y apuntan a los pocos controles que realizan desde el INYM permitiendo la operación de algunos secaderos y acopiadoras que compran hoja verde en negro.



Lo que genera pérdidas irreparables, más allá de la cantidad de kilos que puedan sustraer, recae en el daño que causan a las plantas. En algunos casos demoran más de dos años en recuperarse y en otras directamente se mueren. "Los controles esporádicos que aplica el Inym, no producen ningún efecto para contrarrestar los robos, ya que se siguen produciendo y mientras sigan operando acopios sin registro y sin controles por parte del Inym, esto no tiene fin" indicaron con impotencia desde Forestaciones del NEA, a El Territorio.