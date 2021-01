Dengue: ante notificaciones sospechosas aumentan tareas de prevención

miércoles 20 de enero de 2021 | 12:44hs.

El año 2019-2020 representó ser uno de los peores periodos de la patología dengue ya que se registraron tres de las cuatro sepas que tiene la enfermedad: DEN 1; DEN 2 y DEN 4.

Incluso el gobierno, en marzo del 2020 decidió declarar la emergencia sanitaria ante el fuerte brote y la presencia de la pandemia por Coronavirus.

El 14 de julio del 2020 el reporte oficial arrojó un total de 10.083 casos, la mayor parte del serotipo DEN-1. Sin embargo no se descarta que haya podido existir un subregistro de infectados.



La aparición de los primeros cuadros febriles asociados al dengue coincidieron con cómo se venía comportando la enfermedad en países de la región. Brasil y Paraguay también vivieron los peores brotes. Las autoridades sanitarias brasileñas reportaron 1.040.481 casos y 342 muertes y las paraguayas 59.000 positivos y 72 muertes.

En este mes de enero de 2021, la provincia de Misiones transita aún el periodo de Pre-brote, cuando en años anteriores ya a esta altura se encontraba en una etapa de brote con los bloqueos sanitarios ya activados conforme aparecían los casos febriles sospechos.

Danielo Silva, Subsecretario de Atención Primaria de Salud Pública, dialogó con el programa Acá te lo Contamos y comentó: “estamos en el periodo de prebrote y lo que pasa es que cíclicamente lo que se iba dando en la provincia de Misiones es que este periodo existía hasta noviembre y ya después diciembre, enero y febrero coemnzaba el brote, entonces este alargue lo que quiere decir es que se está trabajando bien y con el cierre de las fronteras se estira el periodo de pre-brote”.

“Tenemos que trabajar para que no aparezca el brote y si es que aparece que sea mínimo. Los trabajos son distintos en cada etapa, primero es comunicacional, después tenemos la parte técnica con ovitrampas y el Liraa y en el brote se trabaja en bloqueos, laboratorios que es lo que pasó en el periodo 2019/20”, explicó.

El subsecretario además comentó que desde el gobierno provincial se pidió trabajar fuertemente con los municipios, “que así se viene haciendo con todos y aún más con los que fueron más castigados como el caso de Andresito, Iguazú, Oberá y Posadas. Se movilizó mucha gente, trabajando codo a codo con equipos de vectores y es esta la política sanitaria actual”.

“Es un trabajo de 365 días al año tanto social como comunitario. El ciudadano debe tener la responsabilidad de mantener limpia la vivienda, de tapar, voltear, los elementos porque vamos a convivir con el mosquito, por eso es importante la comunicación con educación sanitaria e ir formando al personal para la explicación del folleto porque de nada sirve sólo entregarlo”, detalló.

Por otra parte, sostuvo que la parte técnica también es fundamental porque si no se descacharriza y se identifica cuáles son los elementos que son peligrosos para que la larva crezca podemos fumigar e igual no dará resultados porque no se estaría matando al ejemplar adulto.

“En este momento de prebrote se fumiga cuando aparecen algún síndrome febril inespecífico y se hace un trabajo en toda la cuadra pero en el periodo de prebrote no es recomendable hacerlo, porque eso se hace en la etapa de interbrote”, contó.

Menor circulación

Silva refirió que es importante hablar que la circulación de un serotipo es principal para el conocimiento epidemiológico, “normalmente los brotes que hubo en Misiones fueron del DEN 1, en Paraguay y Brasil circulan los 4 serotipos y al no haber movimiento de personas, es un atenuante porque no tenemos un hermano que tiene otro serotipo circulando por lo que disminuye la posibilidad de contagio”.

“No obstante, no debemos bajar la guardia pensando en eso porque acá también circuló el tipo DEN 2 y 4. Ayer se hizo un Zoom con referentes de distintas zonas donde se contó qué se está haciendo, las necesidades fundamentales, el trabajo es los 365 días del año y estar cerca de nuestro equipo y cuando aparece alguna ficha realizar todo el trabajo de bloqueo”, remarcó.

Casos sospechosos

El subsecretario de Atención Primaria advirtió que existieron casos febriles, esporádicos en Posadas, Oberá e Iguazú pero que fueron desestimados aunque es normal que en esta etapa de prebrote aparezcan las notificaciones.

“Tenemos que ser optimistas, preocuparnos y ocuparnos para saber que tenemos que seguir trabajando sabiendo que hay otra patología que también produce síntomas similares y es importante: no automedicarse, saber que tenemos un 0800 para consultar, es importante que la gente sepa que el Estado está presente no sólo para el Covid sino también para el dengue, no bajamos los brazos”, aclaró.

Finalmente comentó que se está trabajando en que los agentes sanitarios vuelvan a ocupar el rol de prevención de dengue “siempre con el distanciamiento, nosotros continuamos trabajando en todas las patologías”, concluyó