Comenzó la aplicación del segundo componente de la vacuna Sputnik V

miércoles 20 de enero de 2021 | 10:45hs.

Llegaron ayer a Misiones 2.500 dosis del segundo componente de la vacuna rusa Sputnik V, las que se acopiaron en las cámaras de la empresa Central Argentino como en las oportunidades anteriores y de allí se distribuirán a las distintas localidades y centros de salud de la provincia.

La tierra colorada recibió 5.400 dosis del primer componente de la Sputnik V en dos tandas: 2.250 en la primera entrega y 3.150 en la segunda. Sin embargo, destacó el profesional que aún no hay fecha estimativa para el arribo de las 2.900 que restan para completar las 5.400 dosis del segundo componente.

En Misiones, el plan de aplicación, al igual que en otras provincias, arrancó por el personal de salud y las primeras inmunizaciones se hicieron en simultáneo en todo el país el martes 29 de diciembre. La mayoría de los vacunados son trabajadores de las unidades de terapia intensiva de hospitales y sanatorios de toda la provincia, pero también se inició el proceso de vacunación en agentes de salud de comunidades mbya guaraní de Puerto Iguazú, Pozo Azul, San Ignacio y Santa Ana, personal de los Caps y hospitales de frontera

En el hospital de Fátima el primero en recibir el segundo componente fue Cristian vera, jefe de la Unidad de Terapia Intensiva, quien también fue el primero en aplicarse la primera dosis.

“Por suerte pudo llegar a tiempo y como está estipulado dentro de los 21 días. Las expectativas son bastantes buenas y bastantes altas”, dijo a El Territorio.

Además comentó que no presentó síntomas pero algunos colegas sí tuvieron fiebre y dolores musculares, “ pero es normal y no requirió ninguna internación, no fue nada grave ni siquiera moderado”.

Por su parte, Rivero Roberto, enfermero y coordinador del área de Terapia Intensiva explicó que en la primera dosis tuvo síntomas normales propios de la inmunización, “ahora veremos como transito los días pero sabemos que es muy importante tener la vacuna. No hay que tener miedo porque los principal es adquirir los anticuerpos”.

“Con esto uno se siente protegido por el sistema y vemos que el Estado se interesa por el personal de la Salud, todos tuvimos buena aceptación con la vacuna porque sabemos que es importante”, concluyó.