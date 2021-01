“Que diga que hace seis meses que no lo ve nos parece extraño”

miércoles 20 de enero de 2021 | 3:00hs.

Testimonios de vecinos de una chacra de Picada Zulma, zona rural de la localidad de San Vicente, afirman que vieron llegar el pasado lunes 4 de enero a Marcelo Antúnez Sequeira (34) hasta las plantaciones de yerba mate y té de un conocido terrateniente de la zona, en donde el primero debía reiniciar las jornadas laborales luego de varios meses de inactividad en ese lugar.

Sin embargo, el propio dueño de esas tierras manifestó que no ve al trabajador desde hace unos seis meses aproximadamente, lo cual no hizo más que sumar más interrogantes y sospechas en relación al paradero de Antúnez Sequeira, quien desde hace más de dos semanas se encuentra desaparecido y su caso representa un verdadero misterio para los pobladores de la zona.

Durante los quince días que llevan de búsqueda, la Policía de Misiones a través de la Unidad Regional VIII de San Vicente puso a rastrillar a distintas patrullas terrestres que a lo largo de los días fueron intensificaron los operativos de búsqueda por varias zonas rurales.

Todo esto con la intención de obtener informaciones o rastros que pudieran llevarlos hasta el agricultor, aunque por desgracia hasta el momento las pesquisas no fueron fructíferas y la incertidumbre crece con el paso de las horas.

Más allá de esto, tanto Cristian Antúnez Sequeira, hermano menor de Marcelo, como toda su familia no pierden las esperanzas de volverlo a ver sano y salvo.

Sobre cómo vive el entorno más cercano del trabajador rural lo sucedido, Cristian contó a El Territorio que por estas horas continúan más que expectantes a cualquier tipo de novedad que puedan venir desde la Policía.

“Lo que sabemos es que él salió ese lunes para ir al trabajo, pero según su patrón nunca llegó. El recorrido no es largo, son 10 minutos caminando desde casa hasta la chacra donde trabaja. Ese lunes que desapareció salió a primera hora de la mañana, saludó a la familia y se fue. Hay un vecino que vive frente a la chacra que dijo que lo vio llegar caminando. Y otro vecino dijo que vio a un hombre muy parecido a mi hermano entrando al lugar. Aunque nadie lo vio salir”, remarcó el joven.

También comentó que aguardaron dos días antes de hacer la denuncia en la seccional Primera de San Vicente y que antes fueron hablar con el patrón de Marcelo, conocido como Don Gardel, momento en donde comenzaron a tener dudas sobre la versión que dio el dueño de las plantaciones.

Al escuchar de boca de este último que desde hacía seis meses no veía a su empleado, la familia fue rápidamente en busca de un grupo de amigos de Marcelo y que días antes a Año Nuevo presenciaron una presunta visita de Don Gardel en casa del agricultor.

“Hace poco nos enteramos que él (Marcelo) le quería hacer un juicio al patrón por los años que trabajó para él. Pero este hombre, a fin de año, pasó por casa de mi hermano y lo invitó a trabajar otra vez y le pidió que no le haga juicio, que iban a ver la manera de solucionar el tema”, recordó Cristian sobre aquella inesperada visita.

Y agregó que a mediados del año pasado, fue el propio empleador quien tras cinco años de trabajo en la chacra le comunicó a su hermano que no lo iba a llamar más para trabajar, lo cual hizo que el peón rural pensara en una posible visita al Ministerio de Trabajo por los años de aporte que según él no estarían siendo reconocidos por el terrateniente.

Además, Cristian hizo mención que el día de la llegada del patrón a casa de Marcelo: “Él estaba tomando un tere de agua con los amigos debajo de una sombra de su casa. Son sus propios amigos quienes ratifican haber visto a esta persona venir a buscar a mi hermano. Ahora lo que no se entiende es por qué esta persona (por el patrón) va negar que lo vio si es que en verdad no esconde nada. Si él nos decía 'mirá yo hablé con Marcelito y ese día no llegamos a ningún acuerdo' quizás lo íbamos a entender. Pero que diga que hace seis meses que no lo ve nos parece muy extraño”.

“Ese miércoles, dos días después de haber desaparecido, se habló con el patrón pero cuando negó que lo había contratado nuevamente empezamos a desconfiar. Empezamos a llamar a sus amigos y a muchos parientes pero nadie sabe nada de él. Marcelo es una persona que nunca sale, que lo hacía sólo para ir al trabajo y de allí nuevamente a su casa. Es difícil creer que va a salir a pasar la noche fuera de su casa”, sostuvo el entrevistado.

Al ser consultado por lo que pudo haber pasado con su familiar, Cristian reconoció que su familiar “sufría de nervios, probablemente si en ese momento discutió pudo haber sufrido algún infarto. Aunque también pudo haber tenido algún tipo de accidente laboral: él manejaba el camión y maquinaria pesada. Pudo haber sido una discusión pero uno no estuvo en ese momento para juzgar o apuntar. Lo que si es que él está desaparecido desde ya muchos días y uno necesita respuestas”.