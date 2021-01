Cooperativas afirman que hay un retraso tarifario del 60 por ciento

miércoles 20 de enero de 2021 | 6:04hs.

Desde 2019 no hay incremento de tarifas en Misiones.

Desde 2019 no hay incremento de tarifas en Misiones.

Empresas prestadoras de servicios esenciales, como los son la energía eléctrica y el agua potable, desde hace tiempo plantean que se encuentran al límite para sostener el servicio ante la falta de actualización de las tarifas. Sin embargo, el gobierno nacional ya advirtió que el aumento deberá ser muy medido a fin de no afectar a los sectores de menos recursos.

“Está a punto de colapsar el sistema y se pone en juego la calidad del servicio”, plantean desde las cooperativas eléctricas que reciben más presión y demandas en algunas zonas como el caso de las que proveen de energía a diferentes empresas.

Similar situación sobrellevan quienes brindan el servicio de agua potable cuyos insumos, al igual que la energía, están todos dolarizados.

Por eso, también en materia de actualización del precio de agua potable hay un pedido formal realizado desde el año pasado, el cual aún no lo autorizó la provincia.

Es lo que recordó ayer el titular del Ente Provincial Regulador de Agua y Cloacas (Eprac), Daniel Di Stéfano, destacando que “con gran esfuerzo y trabajo conjunto, el gobierno provincial y las prestadoras vienen sosteniendo el servicio”.

También desde Samsa recuerdan que es la Provincia la que termina definiendo la tarifa, por caso, en el tema agua, que registra más de un año de atraso tarifario.

La energía, al límite

La situación afecta en especial a las cooperativas eléctricas, pero también a Energía de Misiones (ex Emsa), que depende de la administración pública, nacional primero y luego provincial, para modificar cualquier esquema tarifario.

Ayer se conoció que se concretó un nuevo encuentro sobre el tema con funcionarios de la Provincia para analizar este delicado momento que están transitando las prestadoras de servicios, pero también el gobierno busca evitar una disparada en el precio de estos servicios.

Las prestadoras piden a la Provincia alguna solución intermedia hasta que se descongele la tarifa a nivel nacional, como plantean desde las cooperativas. Una de las alternativas sería un incremento al Valor Agregado de Distribución (VAD), que se analizó como factible y que, de concretarse, rondaría entre el 10 y el 15 por ciento.

Todo lo previo mientras la Nación resuelva alguna actualización tarifaria, cosa que no ocurrirá al menos por los próximo 55 días, ya que el presidente Alberto Fernández prorrogó el congelamiento de las tarifas hasta el 15 de marzo.

Sin embargo, ahora empieza a analizarse cómo poner en marcha el mecanismo de actualización de las tarifas. Ayer desde el diario Ámbito Financiero se anticipó que el Ejecutivo piensa habilitar en el primer trimestre del año -es decir, en marzo- audiencias públicas en las que intervengan tanto el Estado como las empresas y los consumidores, en todas sus variantes. Esto es, particulares, empresas y hasta el sector público en su rol de consumidor.

Es este marco, explicó el medio porteño que los concesionarios deberán presentar los argumentos técnicos, financieros, laborales paritarios, de insumos, inflacionarios y hasta comerciales para determinar cuáles son los niveles exactos de incrementos de costos de los últimos doce meses, período que, obviamente, incluye la pandemia y el último trimestre de 2020. De esas argumentaciones se tomará cuál es el porcentaje que correspondería para incrementar las tarifas durante este ejercicio y en qué sectores determinados.

Desde el 2019

Al respecto, recordaron además a El Territorio que no hay aumento de tarifas desde 2019. Es decir, las prestadoras de servicios no sólo no recibieron aumentos en el valor de las tarifas eléctricas, sino que tampoco en el VAD, en el que ahora las cooperativas volvieron a pedir un aumento.

Es que en diciembre, las cooperativas habían solicitado al gobierno provincial un aumento del VAD, pero ello no pudo concretarse.

En cuanto al nivel de atraso en la actualización de tarifa eléctrica, es tan importante que se ubica en torno al 60%, según estimaron a este matutino desde la Federación de Cooperativas Eléctricas de Misiones (Fecem).

Entienden que llegar a ese porcentaje para estar al día es un tema muy difícil. “Pero debería registrarse un incremento mínimo de alrededor del 35%”, consideró Ángel Kuzuka, titular de la Fecem.

Consideró que dicho incremento serviría para mantener en pie a las cooperativas.

Es que el retraso en la actualización de las tarifas llevó a muchas cooperativas a tener problemas para afrontar el pago del costo de la energía adquirida. Esto hace que registren serios retrasos en el pago de la luz adquirida a Electricidad de Misiones.

Las tarifas de servicios públicos habían sido congeladas en 2019 por decisión del ex presidente Mauricio Macri en un contexto de año electoral y luego fue prorrogada por Fernández en medio de la pandemia por el coronavirus.



Piden suspender cortes de luz y agua

A través de un proyecto legislativo, el diputado provincial Isaac Lenguaza solicitó al Ejecutivo provincial que ordene a Emsa, Samsa y a las cooperativas de luz y agua evitar el corte de los servicios por falta de pagos a las familias afectadas por el coronavirus.

Pretende que se contemple la especial situación de “enfermos y familias obligadas al aislamiento total por contagio o contacto directo que no pueden trabajar y a las que les cortan la luz o el agua en esa situación tan acuciante, sin contemplación alguna”.

El diputado del Partido Agrario y Social señaló que, pese al contexto dramático que les toca atravesar a los afectados por Covid-19 en Misiones, las prestatarias de servicios han decidido no considerar ningún justificativo para evitar el corte por falta de pago, como el hecho de que hay emprendedores, cuentapropistas, trabajadores independientes que viven de lo que generan diariamente y no pueden elegir entre salir a contagiar o alimentar a sus familias; o simplemente hay personas que no pueden ir a pagar las boletas atrasadas porque deben mantenerse encerradas.

Nota relacinada

Según Energía, la mitad de los usuarios tendrá “suba simbólica”