Claudia Villafañe ganó “MasterChef Celebrity”

martes 19 de enero de 2021 | 11:12hs.

Claudia Villafañe se consagró ganadora de MasterChef Celebrity (Telefe). La empresaria logró convencer al jurado con sus platos y superó a Analía Franchín. En una reñida gala final, este lunes las participantes debieron hacer tres preparaciones en 90 minutos. Sus excompañeros y sus familiares estuvieron presentes en el estudio.

“Estoy muy nerviosa y ansiosa pero principalmente muy feliz por haber llegado hasta acá. Las dos dimos todo desde que empezó MasterChef”, expresó Claudia antes de comenzar la competencia y refiriéndose a su compañera. Dalma y Gianinna Maradona no se perdieron la final y le hicieron el aguante en el estudio.

La organizadora de eventos preparó una burrata con tomate, frutillas, vinagreta de frutillas y pistachos de entrada, un arrollado de panceta con conejo y lomo de cerdo como plato principal y un cremoso de chocolate blanco con cerezas y un helado de banana.

Al igual que su rival, tuvo una gran devolución del jurado: “Trabajaste muy concentrada y nos maravillaste con un postre final que tiene todo lo que tiene que tener, ya con Analía ya son casi colegas mías. Se los digo en serio, esto es un oficio y hay que tener pasión y ambas lo tuvieron hoy”, le expresó Damián Betular.

Por su parte, Germán Martitegui también halagó a ambas participantes por sus platos y las llamó “cocineras”, algo que ambas agradecieron, lo mismo que hizo su colega, Donato de Santis. Al conocerse que la ganadora fue Claudia, muy emocionada, le entregaron su trofeo e hizo una emotiva dedicatoria.

“Falta gente que me gustaría que esté acá empezando por mis nietos, mi mamá que no está bien de salud y el papá de mis hijas que no está”, expresó entre lágrimas.

Asimismo, remarcó la importancia de la presencia de sus hijas en el estudio: “Que ellas dos hoy estén acá después de todo lo que estuvimos pasando y viviendo para mí es súper importante y lo valoro mucho”.

La última semana de programa fueron eliminados Belu Lucius, Vicky Xipolitakis, Sofía Pachano y El Polaco, quienes habían pasado a las semifinales. En el camino quedaron Leticia Siciliani, el Mono de Kapanga, Rocío Marengo, Fede Bal, Nacho Sureda, Roberto Moldavsky, Boy Olmi, Iliana Calabró, Patricia Sosa y el Turco García.



Analía Franchín y Claudia Villafañe se disputaron la final de MasterChef Celebrity. (Foto: Instagram/@masterchefargentina)

Además de Christian Sancho y Natalie Pérez que fueron suplentes de Vicky y El Polaco cuando ambos debieron aislarse por dar positivo en COVID-19.

MasterChef Celebrity 2

Tras el éxito de la primera temporada del reality de cocina con famosos, Telefe confirmó que habrá segunda temporada este 2021. Para eso convocaron a figuras del espectáculo que no dudaron en aceptar el desafío. Carmen Barbieri, Flavia Palmiero, Juanse (exlíder de Los Ratones Paranoicos), Gastón Dalmau, Andrea Rincón, Dani La Chepi, Cae son los que, hasta el momento, ya firmaron su contrato.

La conducción seguirá a cargo de Santiago del Moro y el jurado no tendrá cambios: Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis continuarán en sus lugares.