En su primer día como presidente, Biden propondrá regularizar a millones de indocumentados

martes 19 de enero de 2021 | 10:03hs.

Joe Biden planea presentar mañana, en su primer día como presidente de Estados Unidos, un proyecto de ley para regularizar a 11 millones de indocumentados que viven en el país en el término de ocho años, en un gran giro tras las duras políticas migratorias del Gobierno de Donald Trump, informaron hoy medios estadounidenses.



La legislación, que ya fue redactada y se espera tenga cientos de páginas, incluye un camino inmediato a la ciudadanía para los llamados 'dreamers', los jóvenes que llegaron ilegalmente a Estados Unidos de pequeños, y ayuda a países de Centroamérica de donde provienen miles de inmigrantes ilegales, informaron CNN y otros grandes medios.



Con este proyecto, Biden buscará cumplir una importante promesa de campaña para los votantes latinos y otras comunidades de inmigrantes después de cuatro años de políticas restrictivas y deportaciones masivas de Trump.



Asimismo, el demócrata firmará decenas de órdenes ejecutivas, según un memorando del jefe de gabinete entrante, Ron Klain, que incluye la rescisión de la prohibición de arribos desde países predominantemente musulmanes.



La nueva norma, que abarcaría a todos aquellos que viven en el país sin estatus legal partir del 1 de enero de 2021, proporciona un camino de ocho años hacia la ciudadanía, uno de los más rápidos, conformados por cinco hacia un estatus legal temporal o una tarjeta verde, y tres más hacia la naturalización.



Además, tanto los 'dreamers' como los trabajadores agrícolas y las personas bajo estatus de protección temporal podrían tramitar más rápido la residencia en caso de que ya estén trabajando o estén en la escuela, afirmó CNN.



Sin embargo, el proyecto de ley no es tan completo como la última gran reforma migratoria propuesta cuando Biden fue vicepresidente de Barack Obama, ya que no incluye un apartado sobre un refuerzo importante de la seguridad fronteriza, algo que favorecen muchos republicanos, lo que pone en duda la aprobación en un Congreso dividido.



Tampoco crea ningún nuevo trabajador invitado u otros programas de visas.



No obstante, aborda algunas de las causas fundamentales de la migración de Centroamérica a Estados Unidos y otorga subvenciones para el desarrollo de la fuerza laboral y el aprendizaje del idioma inglés.



Como candidato, Biden calificó las acciones migratorias de Trump como un "asalto implacable" a los valores estadounidenses y dijo que "desharía el daño".



Pero aunque el futuro presidente se comprometió a adoptar un enfoque más humano con quienes lleguen a la frontera sur del país, los funcionarios entrantes advirtieron a los migrantes que el retroceso de las políticas restrictivas de Trump tomarán tiempo, algo que Biden reconoció.



Mientras tanto, ya se pusieron en marcha planes para prepararse para los recién llegados, que aumentaron desde el año pasado y presentan un desafío inmediato para la administración entrante.