Iguazú ofrece descuentos para atraer a misioneros

martes 19 de enero de 2021 | 6:05hs.

Cada vez son más los hoteles de Puerto Iguazú que ofrecen un costo diferenciado para residentes misioneros en noches de alojamiento y en los consumos gastronómicos, lo que se conoce en la zona como ‘tarifa misioneros’.



Esta práctica para atraer visitantes antes de la pandemia era utilizada por unos pocos emprendimientos, pero ante la situación económica, otras empresas se sumaron a la iniciativa.



La promoción busca estimular el arribo del turismo interno al destino que ofrece una visita integral y segura del Parque Nacional Iguazú y de sus atractivos. “Los misioneros tienen muchos beneficios en toda la oferta turística, en los alojamientos hay posibilidades de descuentos de hasta un 50%. Esto tiende a motivar las visitas al destino que en este momento busca reactivar la industria”, explicó Leopoldo Lucas, presidente del Iguazú Turismo Ente Municipal (Iturem).



El costo de la entrada al parque nacional también es diferencial para los provinciales, ya que vale 100 pesos. “El parque es un atractivo seguro para la visita ya que aplican todos los protocolos sanitarios e incluso con el trabajo organizado de los guías de turismo se evita la aglomeración de personas”, destacó Lucas.



El promedio de visitantes es de 800 por día. Actualmente las entradas para visitar las Cataratas deben ser adquiridas a través del sitio web www.ventaweb.apn.gob.ar/reserva/parques



Además, hay otros 17 atractivos turísticos habilitados, pero algunos tradicionales no volvieron al trabajo por cuestiones ajenas al turismo, como el Duty Free Shop, que necesita la apertura de las fronteras para trabajar.



Sin embargo, el porcentaje de ocupación no supera el 15% en hoteles y las ventas en restaurantes son del 20% en comparación con enero del 2020. No obstante, los empresarios apuestan a promociones para mantenerse.



Prevención

En ese marco, y para mantener los destinos funcionando a pleno, integrantes del Consejo Provincial de Turismo de Misiones buscan unificar criterios para fortalecer la prevención y evitar la propagación del Covid-19. Los referentes del sector participaron de un encuentro para compartir experiencias y proponer iniciativas para no sobrecargar de público a los distintos destinos.



“A diez meses del inicio de la pandemia ya todos sabemos lo que tenemos que hacer. Si vemos que no se cumplen los protocolos establecidos, la Policía de Misiones estará a disposición para asistirnos. Les pedimos lo mismo a los municipios”, expresó el ministro de Turismo, José María Arrúa, durante el encuentro.



“Estamos a tiempo de frenar el virus, tomando medidas que tengan que ver con la prevención, para no llegar al cierre de actividades. No podemos relajarnos al ser uno de los sectores que genera un inmenso flujo y circulación de personas. Tenemos en todos los ingresos de turismo nacional la imposición de que lleguen con el test de Covid-19 negativo y hasta el testeo gratuito. Por lo tanto, hoy es nuestro comportamiento interno el que determina la curva”, manifestó.



En ese sentido, la idea es que no se vuelvan a cerrar atractivos, como sucedió con el Tabay, ya que eso puede generar que quienes tenían planeado ir a ese lugar, cambien de destino, aumentando el flujo de personas en otros espacios.