La ocupación en Ituzaingó llega al 30% y esperan mejorar

martes 19 de enero de 2021 | 6:05hs.

Ante la escasa ocupación de los principales destinos, el gobierno correntino lanzó una campaña para invitar a visitantes de otras provincias a disfrutar de la temporada de verano con distintas propuestas como las playas y balnearios y el ecoturismo, respetando siempre el protocolo de seguridad en tiempos de pandemia.



En el caso de Ituzaingó, en diálogo con El Territorio, la presidenta de la Cámara de Turismo de Corrientes, Alejandra Boloqui, señaló que en la primera mitad del mes se registró sólo el 30% de ocupación de los servicios turísticos.



“Durante la primera quincena de enero llegó mucha gente que vino sobre todo a pasar las fiestas con sus familiares, gente que tiene su casa en la localidad y muy pocas personas que consumen servicios turísticos”, explicó Boloqui.



Y reconoció que “al sector le va costar mucho tiempo volver a recuperarse, lo bueno es que hay interés, pero la gente todavía está con ciertos temores. Por ejemplo, para esta segunda quincena de enero hay más reservas que la primera, al igual que para febrero, sobre todo para el fin de semana largo de Carnaval, cuando hay alojamientos que ya tienen un 100% de reservas tomadas”, indicó.



Para visitar Ituzaingó como turista se debe ingresar a la página web www.permisos.corrientes.gob.ar y elegir la opción turismo. Este ítem es válido para personas que arriben de otras provincias y que cuentan con reserva de alojamiento o servicio turístico. No se necesita abonar el hisopado, aunque puede ser que se lo hagan en los ingresos de la provincia sin costo.



En el caso de que se elija turismo interno, dirigido a personas de localidades de la provincia de Corrientes, no se exigen reservas de alojamiento ni contratación de servicios. Tampoco es necesario tener certificado de coronavirus no detectable, pero esta opción es válida para cualquier localidad que esté en fase 5, en caso contrario no se podrá ingresar a la ciudad.



Si el visitante no acude con fines turísticos a la localidad, tiene que gestionar el permiso de ingreso a Corrientes. Allí no se exigen reservas de alojamiento ni contratación de servicios. Pero se solicita tener certificado de Covid no detectable.



En playas y paradores se debe usar alcohol en gel antes de ingresar, tapabocas y mantener distancia con otras personas de dos metros como mínimo.



En cuanto a los horarios de playa habilitadas, funcionan como balneario con guardavidas y todos los servicios de 8 a 20. Luego de ese horario, se podrá permanecer en la playa hasta las 21, pero sin servicio de guardavidas.



En cuanto a los paradores, funcionan como bar o restaurante de 8 a 3 y no se permite la realización de bailes o eventos que generan aglomeraciones.



Por otro lado, el pasado viernes se habilitaron las visitas al Parque Nacional Iberá, todos los días de 6.30 a 20. En el caso de Ituzaingó, los turistas pueden visitar el Portal Norte del Parque Iberá Cambyretá. Todas las personas, de Ituzaingó o de otros destinos, tienen que tramitar con anticipación el permiso en la página de la provincia de Corrientes.



Se sugiere solicitar el permiso de turismo 48 horas antes de la visita para asegurar los cupos necesarios para el grupo.