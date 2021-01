Preocupa posible suba del 50% en créditos UVA

martes 19 de enero de 2021 | 6:04hs.

A fines de este mes vence el congelamiento aplicado a las cuotas de créditos hipotecarios UVA que se aplicó en marzo del año pasado y que fue postergado varias veces como una forma de proteger a las familias endeudadas ante el aumento de las cuotas en medio del parate económico.



Si a fin de mes el gobierno nacional elige no prorrogar el beneficio, las cuotas de los créditos subirán alrededor del 50 por ciento .



“Las Familias Hipotecadas UVA, queremos poner en conocimiento que recibimos una comunicación telefónica del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, a través de la cual, nos informaron que desde esa cartera no están en condiciones de poder brindar ningún tipo de solución al problema de los Créditos UVA, ni siquiera a los Procrear Indexados por UVA, señalando ahora al BCRA y al Ministerio de Economía como los organismos competentes en brindar respuesta y soluciones”, manifestaron desde el colectivo de Hipotecados UVA de todo el país.



Los deudores gozaron de dos congelamientos desde que el país cayó en recesión en 2018. El primero, otorgado por el Gobierno de Mauricio Macri, mantuvo sin cambios el valor en pesos de las cuotas entre agosto de 2019 y enero de 2020.



A partir de febrero del año pasado, el entonces entrante gobierno de Alberto Fernández inició un proceso de normalización que devolvió el ajuste mensual a los montos que pagan las familias que compraron sus casas con un crédito hipotecario. Pero la irrupción de la pandemia de coronavirus Covid-19 y la imposición de una estricta cuarentena llevaron a que el Gobierno recurra nuevamente al congelamiento.



“La decisión llega luego de más de un año de citarnos en forma presencial y virtual para iniciar sin resultados, la llamada Mesa Técnica, iniciada por la ex ministra María Eugenia Bielsa y continuada por el actual Ministro Jorge Ferraresi, quien nos anuncio en la última reunión mantenida con los referentes que se constituía una mesa interministerial con la áreas de gobierno con competencia en la materia, y que hoy ante la ausencia de convocatoria no se avanzó en una solución a nuestra problemática”, determinaron los deudores a través de un comunicado.



Al tiempo que advirtieron que en algunos casos llevan acumulados más del 300 por ciento de aumento en deudas y cuotas en relación a lo que fue el préstamo inicial.



“Los créditos UVA no son un mero acuerdo entre particulares. Se aprobaron en el Congreso, los promovió el Ejecutivo y los otorgaron bancos estatales en su mayoría. Somos el resultado de una decisión política”, insistieron.