Panaderías analizarán costos tras suba del precio de harina

martes 19 de enero de 2021 | 6:05hs.

A través de un comunicado, la Federación Argentina de la Industria del Pan y Afines (Faipa) señaló que los incrementos en los precios en los insumos para la producción de panificados provocarán en las próximas semanas una suba de entre 10 y 15% en los productos. El aumento en el importe de los combustibles y el alza en el valor de la bolsa de harina repercutirán en el pan que, según afirman, desde junio carece de grandes actualizaciones.



Si bien en el plano nacional plantean que la suba sería inminente, en Misiones representantes del sector se reunirán para definir el estado de situación, teniendo en cuenta la vigencia del programa Ahora Pan, que ofrece el kilo de pan a 90 pesos y que regirá hasta el próximo 31 de marzo, iniciativa que fue prorrogada por el gobernador Oscar Herrera Ahuad a principios de mes.



Al respecto, Omar Acosta, presidente del Centro de Industriales Panaderos, manifestó a El Territorio que “hace pocos días se anunció la prórroga del programa Ahora Pan, Misiones es la única provincia del país que tiene un acuerdo de este tipo para mantener el precio del kilo de pan, que es de 90 pesos”.



Ante lo planteado a nivel nacional, el directivo adelantó que en los próximos días habrá una reunión para analizar las últimas subas que sufrieron los insumos necesarios para la producción. “En lo que va del mes hubo diversos aumentos en el precio de los combustibles, que hacen que la logística se encarezca mucho. También subió el importe del azúcar, la grasa, la levadura y el gas. Pero lo que marcó el pulso fue el aumento en el precio del quintal de trigo, que pasó de 1.700 a más de 2.000 pesos en los últimos meses”, detalló Acosta.



En este sentido, precisó que en otros puntos del país, como Tucumán, Salta y Córdoba, el kilo del pan se consigue a partir de los 120 pesos y, en algunos casos, se comercializa a 150 pesos.



“En estas provincias, la suba promedió el 10% para el pan y el 20% para las especialidades, que carecen de un precio específico porque depende mucho del valor que asigne cada empresa”, comentó.



Luego, recordó que desde junio del año pasado el valor del pan no sufrió modificaciones y que se consigue a 90 pesos el kilo. Este mismo importe fue asignado en la última prórroga para el primer trimestre de 2021.



“Sellamos un acuerdo con el gobierno y tenemos que respetarlo. El proyecto del Ahora Pan reconoce posibles modificaciones ante subas de emergencias, pero en este caso, habrá una reunión para analizar todos los costos, los incrementos en los insumos y allí se verá si es factible una suba, pero por el momento el valor sigue siendo el mismo, de 90 pesos el kilo. Una vez que nos reunamos y veamos qué determinan los demás directivos, se verá de plantear al gobierno la inquietud”, contó Acosta.



Y agregó que el mantenimiento de un mismo valor por seis meses repercutió en la demanda del panificado. “Como el precio se mantuvo por un buen tiempo, la gente quedó tranquila porque no hubo modificaciones y eso generó una cierta tranquilidad, sabiendo que no iba a tener mayores cambios. Eso se tradujo en la demanda, que en 2020 concluyó de una manera positiva, sobre todo en el último mes con muchos pedidos de panificados para celebrar las fiestas”, mencionó el directivo del Centro de Industriales Panaderos.



En el plano nacional

En declaraciones radiales, el presidente de Faipa, Miguel Di Betta, aseguró que el pan podría subir en los próximos días del 10 al 15%.



Según consignó Infobae, el dirigente comentó que la suba sería como consecuencia del aumento del precio de la harina, las grasas, la margarina y otros insumos claves para la producción, además de la logística por las últimas subas en el valor de los combustibles.



En relación al precio de la harina, sostuvo que hace quince días tenía un costo de entre 1.400 y 1.500 pesos y actualmente se comercializa sobre los 1.800 pesos.



Y comentó que, en el caso de Capital Federal y la provincia de Buenos Aires, el importe actual del kilo de pan oscila los 140 pesos.



De acuerdo al Índice de Precios al Consumidor (IPC), que releva mensualmente el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la región NEA tiene el valor más bajo en el precio del kilo de pan, detrás de Cuyo, con un promedio de 97,90 pesos para el pan francés.



En otras regiones, el importe supera los 100 pesos y el valor más costoso es en el Gran Buenos Aires, con 140,13 pesos.



Pese a tener valores inferiores que otras regiones, el NEA concluyó el 2020 con la mayor suba en la categoría pan, del 33%. En otras regiones, como en Buenos Aires, el incremento anual promedió el 26% de acuerdo al reporte de la entidad.