El intendente de Campo Ramón se recuperó del Covid

lunes 18 de enero de 2021 | 11:40hs.

En el comunicado de prensa expuesto en la página oficial de la municipalidad, el intendente comunicó a la población que recibió el alta médica correspondiente, tras efectuársele los estudios con resultado negativo para Covid 19.

Márquez Da Silva agradeció a la población las muestras de afecto, contención, oraciones y deseos de recuperación mientras cursaba los tratamientos, tanto suyo, como el de su madre, Elsa Ferreyra.

Pero también dedicó un párrafo a quienes esperaban lo peor para el alcalde, “esta difícil situación de salud, no me ha debilitado anímicamente, por el contrario, me ha fortalecido para duplicar el esfuerzo de trabajo, en cambio, a quienes especularon públicamente con mi salud y la de mi familia haciendo propicias las burlas".

Respecto al regreso en su trabajo, este medio pudo confirmar que este lunes el intendente se encontraba todavía trabajando desde su hogar, en comunicación telefónica con el personal municipal y que todas las áreas del municipio estaban trabajando normalmente.

Reorganizando los últimos detalles del nuevo edificio municipal, para que en las próximas semanas puedan hacer la mudanza en forma definitiva.