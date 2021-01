"Que la gente se quede tranquila, hay Tevez para rato"

lunes 18 de enero de 2021 | 8:07hs.

Carlos Tevez consiguió su onceavo título con la camiseta de Boca y el número 29 como futbolista profesional.

"Tengo un año más de contrato. Estando de esta manera, estando bien, puedo seguir jugando. Habrá Copa Libertadores, no veo razón para no seguir intentando. Hay Tevez para rato", afirmó Carlitos en declaraciones a ESPN.

Además, el referente de Boca destacó que debido a la pandemia no habrá un receso extendido y eso lo beneficia. "No tengo pensado dejar de jugar. Por mi viejo, por mi vieja, por mi familia no voy a dejar de intentarlo. No tenemos mucho tiempo de parate, solo una semana y no perdes estado físico. Creo que puedo dar y seguir, me siento bien", explicó.

Además, se refirió a lo que significa para él vestir la camiseta del club del cual es hincha. "Uno juega siempre con el corazón y cuando uno juega con el corazón es casi imposible que se juegue mal. Si me tocaba entrar iba a jugar de esa manera por mi mamá y mi papá", señaló.

Por último, analizó su futuro una vez que deje el fútbol. "Este año durísimo que tuve en el ámbito familiar lo hice bien dentro de la cancha y creo que todavía puedo dar. Yo creo que me queda poco, esta debe ser una de las últimas. Empezaré a estudiar, prepararme para técnico, para ver qué voy a hacer. Uno tiene que estar preparado. Pero habrá una Libertadores más, me voy a quedar", concluyó.