Homenaje al 10 a puro ritmo

lunes 18 de enero de 2021 | 6:01hs.

No podía faltar el homenaje a Diego Maradona en la previa de la final de la Copa que lleva su nombre entre Banfield y Boca. Fue un show musical con los ex futbolistas Héctor Bracamonte, Pablo Lugüercio, Gonzalo Rodríguez y Pablo Bezombe, quienes tocaron “La Mano de Dios”, Del Potro Rodrigo.



Acompañado por imágenes que se proyectaban en una de las tribunas del Estadio Bicentenario de San Juan, entre ellas el gol imposible a los ingleses, la banda formada por futbolistas emocionó.



Bracamonte, ex Boca y Los Andes, fue la voz y acompañó con el bajo a lo Paul McCartney. Gonzalo Rodríguez, ex San Lorenzo, y Marcos Angeleri, ex Estudiantes, fueron los portadores de las guitarras, Pablo Lugüercio, ex Racing y Aldosivi, tocó el teclado y Bezombe, ex Racing y Unión, se lució con la batería.



Fue un rato de puro emoción para recordar las genialidades de Diego, que murió el pasado 25 de noviembre y hasta llegó a dirigir un partido de Gimnasia y Esgrima La Plata, el día de su cumpleaños, en la primera fecha de la competencia.



El show de los exfutbolistas fue el preludio de un imponente show de fuegos artificiales que sirvió como introducción del himno nacional, versionado por la cantante Ángela Leiva y su bella voz, más allá de algunos llamativos problemas de sonido en el estadio.