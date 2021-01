Ezequiel Garrido y una canción por la memoria

lunes 18 de enero de 2021 | 6:00hs.

Ezequiel Garrido (34) avanza en el proyecto de grabar su primer disco y firme en la empresa ya dio a conocer el sencillo ‘En el mismo lugar’. El lanzamiento fue en formato videoclip y con la participación de músicos invitados.



“Es una canción rasguido doble, es mi primer videoclip y lo estrenamos el 3 de enero por mi canal de YouTube”, contó acerca del material que tuvo gran recepción del público y suma más de 2000 reproducciones. Además, sus seguidores le dejaron numerosos mensajes positivos en sus redes sociales.



Es que el músico obereño está muy presente desde los contenidos en sus cuentas de Facebook e Instagram. Y el sábado, al cumplirse once años de la tragedia del Paraná, subió una versión de ‘Ocho guerreros’, tema de su autoría que recuerda el doloroso día de enero de 2010, cuando en el tradicional cruce de aguas abiertas, ocho deportistas perdieron la vida y otros muchos fueron rescatados.



Sentimiento colectivo

El cantautor explicó en diálogo con El Territorio que la canción la difundió en 2019 y “es un homenaje a estos deportistas que fallecieron en el río, algunos muy chicos, y a los familiares que sufren la ausencia y que seguramente no encuentran explicación. Es mi manera de decirles que no nos vamos a olvidar de ellos, que no nos vamos a olvidar de esa herida que fue la tragedia, que es un dolor colectivo. Y que ojalá quede la enseñanza para que nunca más suceda algo así”.



Contó que la canción “me llegó como un dolor que quería expresar y que quería expresar con mis palabras y con gran respeto por las familias que perdieron a sus seres queridos. Yo suelo ir a correr a la Costanera y una noche siento que había mucha ola, que el agua golpeaba fuerte, y me quedé mirando el río, que es hermoso, y de repente me vino a la memoria esa tragedia. Y desde ahí me puse a escribir y a sacar la melodía, que es la forma que tengo de comunicar. Porque nuestro río es hermoso, pero guarda en la memoria esa herida de los nadadores fallecidos”.



Añadió: “La canción la tuve lista en tres horas, porque yo siempre compongo la melodía y la letra al mismo tiempo. Pero antes estuve leyendo mucho para entender realmente lo que sucedió. Y cuando el tema estuvo listo, lo que me daba vueltas en la cabeza era cómo lo iban a tomar los familiares. Un amigo mío perdió a su hermana ese día. Entonces junté fuerzas y le mostré la canción. Me dijo que le pareció bien el mensaje. También lo compartí con el sacerdote Gervacio Silva, que desde el primer momento acompañó a las familias y a los sobrevivientes, y él me dijo también que le conmovió mucho, y compartió con algunas familias, y lo aceptaron bien”.



Incluso, precisó: “El tema fue parte del homenaje que se hizo en 2020, cuando se cumplieron diez años de la tragedia".



Garrido, que hace música desde muy chico, refirió que sus canciones tienen que ver con lo que sucede a su alrededor.



“Hago música desde hace bastante tiempo y siempre me llama hacer la música de mi tierra, todo lo que tiene que ver con los ritmos del Litoral, claro que también hay algo muy personal en la manera de interpretar. Veo con mucha alegría y muy agradecido que a mucha gente le gusta mi trabajo y que sobre todo los jóvenes se interesan por conocer más de nuestra música”.



En adelante, espera desarrollar un nuevo tema con videoclip.



“Es un proyecto que vamos a producir con amigos. La idea es ir sacando temas, que ahora tenemos esa posibilidad de poder compartir sencillos de forma digital y les sumamos el video. Y cuando difunda unos diez a doce temas, que estén ya en plataformas y en las redes, entonces sí darles un formato físico de álbum. Y el sonido siempre tiene que ver con el Litoral, con los ritmos regionales”, destacó.