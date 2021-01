“El mayor veraneo local hará crecer el consumo de tereré”

lunes 18 de enero de 2021 | 6:04hs.

Otro de los productos muy relacionados al consumo en días cálidos y que acompaña a las bebidas es la yerba mate en su versión refrescante: el tereré. Para los industriales yerbateros el consumo de yerba para esta finalidad es muy alto y seguirá así en el presente año. Se recordó que el público argentino, de variadas provincias, ya reconoce la bebida como una alternativa refrescante. Y hasta hay gaseosas que promocionan su consumo asociado.



“Yo entiendo que el consumo de tereré seguirá creciendo. Más este año, donde mucha gente no podrá salir a veranear afuera y tendrá como una opción más cercana al tereré. Creo que la demanda de yerba mate crecerá para su consumo en frío”, comentó Pedro Stepaniuk, propietario de la marca Mate Rojo.



El industrial obereño en diálogo con El Territorio, consideró que en el marco de la pandemia se debe concientizar a los más jóvenes a que opten por el consumo individual del producto local.



“Es muy importante recordar a los jóvenes que pueden prepararse su tereré personal y no compartirlo. Esta forma de consumo ya fue un éxito para el mate en el invierno pasado y fue la principal razón de que el consumo haya subido un poquito”, consideró.



Por otra parte, recordó que la imagen del tereré está muy difundida en el país y eso posibilitó su expansión hacia otras provincias. “Hoy nos piden especialmente nuestra yerba mate para tereré desde otras provincias y a través de la venta por internet. Donde no llegamos con los supermercados, la gente está optando por hacernos pedidos puntuales”, relató.



Y sobre el actual consumo proyectó que “entendiendo que va a seguir creciendo. Hay mucha gente que al no poder salir a veranear afuera del país, va a consumir más yerba mate para tereré. Nuestra yerba es de molienda más gruesa y tiene muy poco polvo, que permite disfrutar muy bien el tereré con jugo de frutas. También importamos una marca (paraguaya muy conocida) que viene en presentaciones especialmente para tereré, en mezclas con menta y boldo o menta y limón”, explicó en la entrevista.



Stepaniuk resaltó que la palabra tereré está muy difundida en el país y más luego de que la Unesco reconociera a la bebida como patrimonio de la Humanidad.



“Hoy está muy consolidado el producto tereré. En un tiempo se lo llamaba en otras provincias como “mate frío”, pero el nombre no prendió. Y sí en cambio se aceptó su nombre regional. Hoy hay hasta marcas de gaseosas que invitan a tomar su producto junto con la yerba. Hay una marca regional que tiene la leyenda “especial para tu tereré”. Y se conoció más cuando en diciembre la Unesco lo reconoció como Patrimonio Cultural de la Humanidad”, recordó.