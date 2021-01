Venta de aguas saborizadas se recupera y hasta hay faltantes

lunes 18 de enero de 2021 | 6:04hs.

Entre las bebidas sin alcohol, las aguas saborizadas están entre los productos con mayor rotación, igualando o superando incluso a las tradicionales gaseosas. Según comentó Carlos Beigbeder, propietario de la distribuidora mayorista Jotabe, los productos tienen una alta demanda estacional. Y por estos días hasta muestran faltantes, por los pedidos puntuales en un verano que destacó como “atípico”. Se recordó así que las bebidas sin alcohol recuperaron terreno después de pasar muchos meses con ventas muy escasas en 2020.



“Las aguas saborizadas, gaseosas y jugos se mueven mucho por la estacionalidad. Y muchas veces esa situación hace que los productos falten. Dependiendo de la región puede haber algunos escasez para ciertas provincias que tienen una alta demanda en esta época del año”, comentó Beigbeder.



Y detalló “este verano es súper atípico porque mucha gente no pudo irse de vacaciones entonces al quedarse, en su ciudad de origen, hace que empiecen a demandar estos productos”, evaluó.



El comerciante mayorista resaltó que en la actual demanda, las aguas saborizadas son las más buscadas entre el público en general. “Desde hace un par de años las aguas saborizadas han tomado mucha preponderancia. Igual el consumo de gaseosas en Argentina es altísimo, es el más alto del mundo per cápita. Y dentro de ese consumo las aguas saborizadas le están ganando la pulseada a las gaseosas”.



Remarcó además que “hoy se consume lo mismo de aguas saborizadas que de gaseosas. Los jugos en sobres, o jugos para diluir, que antes se consumían muchísimo ha bajado de una forma impresionante. Se remplazaron por estas aguas saborizadas que vienen listas para tomar”.



Light y baratos

Entre la variedad de presentaciones de las aguas saborizadas, Beigbeder recordó que hay muchas presentaciones dietéticas. Y explicó que además de una cuestión de salud, hay una razón económica en su mayor difusión.



“Todas las gaseosas o aguas saborizadas de segundas o terceras marcas llevan edulcorante que es más barato que el azúcar. Son light pero también o más importante son más baratas de producir que si le pusieran sólo azúcar”, explicó.



Entre los sabores del momento, opinó que entre la variedad los sabores que más se suelen repetir son los de pomelo y los sabores cola (en gaseosas).



“Entre las bebidas más económicas se ven más sabores de pomelo y sabores colas. Y en línea general creo que se ofrece más pomelo porque es un sabor más fácil de imitar”, consideró.



Por otra parte, apuntó que en el mercado de gaseosas hay una gran competencia entre las primeras marcas y las segundas marcas. En particular entre dos marcas muy conocidas (una internacional y otra nacional) que se disputan el consumo local.



También recordó que más allá de las bebidas sin alcohol, el 2020 mostró un gran consumo de algunas bebidas alcohólicas. “El comportamiento que se vio el año pasado fue, que si bien la gente salió menos, se premió más. Consumió bebidas alcohólicas más caras de forma privada. Así se vieron subas del 40% en la compra de vinos finos, fernet, espumantes frente a lo que fue el 2019”, recordó.