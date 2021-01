Cerati y la música electrónica, eje de un libro

lunes 18 de enero de 2021 | 6:00hs.

Cerati y la música electrónica: esa ‘infinita riqueza abandonada’, es el eje de un nuevo libro, del escritor y poeta Gito Minore.



Las incursiones del artista en este género, no demasiado difundidas, son analizadas en profundidad por primera vez en ‘La geometría de una flor’, de Minore. Las prolíficas e interesantes incursiones de Gustavo Cerati en la música electrónica, que a pesar de haber tenido un fuerte impacto en su conocida obra y de contar con un suculento corpus, se mantuvieron fuera del circuito comercial y quedaron diluidas ante la prepotencia sonora de Soda Stereo y sus reconocidos trabajos como solista, son analizadas en profundidad por primera vez.



Formaciones como Plan V, Roken y Ocio, encabezadas por el popular músico, así como la más conocida placa ‘Colores santos’, registrada junto a Daniel Melero, o las bandas sonoras para filmes, son revisitadas en este trabajo que no desconoce los primeros palotes en la materia experimentados en versiones remixadas de clásicos de Soda Stereo, como el caso de ‘Nada personal’, o los atisbos aparecidos en exitosos discos solistas como ‘Bocanada’.



“Me llamó la atención la cantidad de trabajo que había hecho en esa veta y qué era lo que a él lo podía motivar. En el libro cito una frase de un poema de Edgar Bayley que dice ‘esa infinita riqueza abandonada’. Me pareció eso, que había una riqueza abandonada ahí”, explicó el autor.



El texto es una publicación de la editorial Gourmet Musical.