Disco de lujo más disculpas, la vigencia de Eminem

lunes 18 de enero de 2021 | 6:00hs.

Eminem tiene 48 años y lleva doce años “limpio” de drogas y alcohol, asegura. Así, el rapero hoy elige mostrar las medallas que se gana en su grupo de doce pasos.



El músico acaba de lanzar una edición de lujo de su último disco, ‘Music To Be Murdered By’, con un lado B repleto de nuevas canciones. En este álbum colaboran Dr. Dre, DJ Premier y Ty Dolla $ ign, además de algunos otros referentes del género a los que Eminem admira.



“Sé que he estado aquí por un minuto, pero honestamente, en el fondo de mi corazón, no siento que nada de lo que hice, cualquier cosa que haya hecho hasta este momento, sea influyente. Para mí, nunca significaré más de lo que ellos significaron para su época”, le dijo a Zane Lowe en una entrevista para el programa ‘At Home With de Apple Music’



“Rapeo para ser el mejor rapero, pero no soy el único rapero que rapea para ser el mejor rapero”, respondió.



Su lengua mordaz es la que lo ha convertido en estrella de rap, pero también, dentro y fuera de las rimas, le ha jugado más de una mala pasada, por ello, pide perdón. “Hay muchos años que se me borraron de la mente, estuve muy drogado, pero quiero hacer las paces”.