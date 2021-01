Influencers de decoración y limpieza, la tendencia que arrasa en Instagram

lunes 18 de enero de 2021 | 0:00hs.

El boom de la decoración en las redes sociales ya se había intensificado con el fenómeno de los tutoriales, y la pandemia terminó de coronarlo. De la noche a la mañana, todos se convirtieron en cocineros, albañiles, limpiadores, pintores, plomeros y decoradores.



Cambiar las cortinas, agregar un estante e incorporar unas plantas son algunos de los consejos sencillos que pueden renovar en segundos el ambiente del hogar.



Instagram es la plataforma elegida para seguir las últimas tendencias de moda, gastronomía, viajes y decoración. Los especialistas e influencers vuelcan toda su creatividad e ingenio a través de sus cuentas con éxito mundial.



Aquí, cuatro cuentas de Instagram que –desde mucho antes de la era Covid– muestran casas reales y explican cómo hacer cosas que tiempo atrás resultaban impensables, como plastificar un piso, aplicar microcemento o fabricar una lámpara a partir de un trapo.



Estilo personal por pocos pesos

Juli Vasile es Deco Por Dos Mangos (@decopordosmangos), en su perfil indica: “Casas reales con recursos posibles. Ideas, inspiración y tutoriales para dejar tu casa linda sin gastar una fortuna”. Más de 700 mil seguidores en Instagram dan fe de que Juli no es una decoradora más.



En sus publicaciones la marplatense asegura: “Tu casa es tu refugio”, que con el 2020 vivido cobra especial sentido. “El hogar pasó a ser la oficina, el aula, el restaurante, el cine, el gimnasio. Depende de nosotros que sea un espacio funcional, agradable y cómodo”, agrega. “No hay que aspirar a tener la casa perfecta que vemos en fotos. Mostrar casas reales nos ayuda a todos a amar más las que tenemos”, dice.



La falta de presupuesto nunca la bloqueo, al contrario, puso a trabajar su creatividad para conseguirlo por menor precio y aprender a hacer las cosas uno mismo.



Derribando estereotipos

La mujer detrás de esta cuenta @mamialbañil es Bernardita Siutti, que se cansó de que la dejara plantada el pintor y decidió tomar cartas en el asunto. Creó y el crecimiento fue inmediato (ya supera los 300 mil seguidores).



“Tuve la suerte –o la mala suerte– de vivir en una casa muy vieja a la que tenía que hacerle muchas cosas. Los tutoriales surgían solos porque cada vez que arreglaba una cosa, se rompía otra”, recuerda. El mensaje que prima en sus videos es que se puede. “Trato de enseñar las cosas de una manera fácil. Tendemos a pensar que el microcemento es cosa de la Nasa y que necesitamos un técnico especializado. Y no es tan así”, dice.



Años atrás, estaba en un asado con amigos y comentó que estaba colocando microcemento en la escalera. “Entonces me cargaron y me dijeron ‘¿Qué te hacés la albañil?’ y les respondí que iba a abrir una cuenta para que me siguiera todo el mundo. Al principio eran amigos y familia, pero luego llegué a los 1000 seguidores, a los 5000, a los 6000 y en el verano explotó”.



Orden y limpieza

@soyamodecasa prefiere no revelar su verdadera identidad. Reúne en la red social de Instagram unos 290 mil seguidores. Ahí comparte consejos para mantener limpios y ordenados todos los ambientes del hogar. “Amo de casa” esconde su nombre, pero es la cara de la desinfección hogareña. Hace un año arrancó Soy amo de casa, una cuenta de Instagram en donde comparte tips de limpieza, consejos de orden y cocina.



En poco tiempo sumó más de 100 mil seguidores en Instagram. “Soy muy consciente de que del otro lado hay personas, por eso trato de ser muy responsable con los mensajes que comunico y de brindar cada día contenido útil, de calidad y divertido”, explica.



“Las tareas de la casa no son un castigo, sino un medio para que el hogar sea agradable. Me di cuenta de que no había varones hablando de esto y decidí contar cómo hago las cosas. Así nació Soy Amo de casa”, asegura su creador.



Tips y tendencias

En el “Blog de decoración y cosas lindas. Tips, tendencias e inspiración para tu casa”, así Sofía Saraví define este perfil @DecoLookbook con más 354 mil seguidores. Entre sus recomendaciones más populares se destacan las de dónde comprar empapelados lindos, plantas sugeridas para el hogar, infaltables en el cuarto del bebé.



Sus posts semanales brindan disparadores e información precisa para renovar el ambiente.