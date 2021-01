Gran trabajo de Bustos, fue 5° en Paraná

domingo 17 de enero de 2021 | 11:54hs.

Desde el segundo cajón de la grilla, Bustos intentaría arrebatarle el primer lugar a Micheloud pero con la pista fría y sucia el misionero hizo un trompo, perdiendo posiciones. Paralelamente y mas atrás en el pelotón, Carlos Guttlein se engancha con "El Dipy" produciendo un toque entre Mercado, Tomada y May, que se llevo la peor parte ya que su vehículo pasó por arriba del paredón y volcó de forma espectacular. Afortunadamente sin consecuencias para los involucrados. Debido a esta situación la prueba fue detenida con bandera roja y "El Dipy" fue excluido.

En el relanzamiento Bautista ocupaba su lugar en la grilla original ya que no se llego a cumplir con una vuelta. En los primeros metros de carrera trató mantenerse por afuera pero perdió varios lugares cayo a la decima colocación.

En la vuelta 3 venia octavo pero al intentar pasarlo a Farfala, este se cierra y se enganchan los autos produciendo que ambos hagan un semi trompo y queden fuera de pista. Entra el auto de seguridad y Bustos logró volver en el 8° lugar pero muy lejos del pelotón. En la 6a vuelta recuperó una posición más y quedó 7°. Luego dio cuenta de Malbran y Daglio para ver la cuadriculada en la 5a posición. La final nuevamente se adjudicó Micheloud, seguido de Billeres, Otero y Palau.

La sexta fecha será el 28 de febrero en escenario a confirmar pero Bautista aun no anuncio si será de la partida.

"Una carrera difícil con muchos roces y algunos errores míos. En la largada la pista estaba fría y sucia, intento por afuera y el auto se me puso de costado no lo pude agarrar y ahí hice el trompo. En el relanzamiento, frené antes, cuidé pero el auto se me corrió, perdí velocidad y me pasaron muchos autos.

"Sabia que íbamos a entrar en ritmo con el transcurso de las vueltas. Venia recuperándome y en la curva 2 salí mas rapido, llegue antes a la 3 y me cerraron, hicimos trompo y perdimos terreno, pero con el auto golpeado logre salir y pudimos recuperarnos. Llegue quinto, terminamos la final y estoy muy contento por volver a correr. Nos hubiese gustado terminar con un podio.

"Gracias a la familia, a mi hermano que estuvo siempre llevándome la radio y al equipo" dijo "Bauti".

La actividad deportiva continua el lunes para el joven Bustos ya que en el mismo trazado entrerriano probará el Ford Ka de Turismo Pista Clase 2 del equipo de Joaquín Telo con el que corrió su hermano Facundo. En base a los resultados de los ensayos se definirá el futuro del volante misionero.