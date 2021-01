Músicos de Iguazú esperan que se reactive el turismo para volver a trabajar

domingo 17 de enero de 2021 | 6:05hs.

La empresa del entretenimiento es una de las más golpeadas por la pandemia, con meses de parate en su actividad.

En Iguazú, los espectáculos no se han habilitado, aunque los bares y restaurantes que trabajan con bandas o cantantes solistas ya pueden contar con el servicio. No obstante, una gran cantidad de artistas aún no pueden volver a su actividad debido a que ofrecen espectáculos directamente relacionados al turismo internacional como en el caso de los shows de tango.

Durante los once meses de pandemia, músicos y productores culturales debieron adaptarse y dedicarse a otras actividades para sobrevivir, sin dejar de lado su pasión, ya que muchos de ellos presentaron espectáculos de forma virtual, con entradas comercializadas por mercado pago. Así, cada espectador disfrutaba de la presentación de la comodidad de sus hogares, experiencia que según los artistas no fue la mejor, porque no reemplaza el cara a cara. En el streaming no se puede disfrutar de la calidez del público que reacciona ante cada movimiento o interpretación, por lo que lo presencial sigue siendo una deuda para muchos.

Es el caso de Martín López Leiton, cantante de tango que está sin trabajar desde el 13 de marzo de 2020. Como parte del show Madero Tango Iguazú en Casino Iguazú, hasta el momento no pudo volver al ruedo debido a que los lugares donde se ofrece este tipo de espectáculos aún no están trabajando ante la falta de viajes internacionales asiduos y turismo. Es por ello que Leiton debió dedicarse al trabajo de remisero para sobrevivir durante este periodo.

“La situación de los músicos es sumamente complicada, yo estaba trabajando en Madero Tango hasta el 13 de marzo, cuando comenzó la pandemia, y aún no pude volver al trabajo porque me desempeño en hoteles, casinos, no solamente en Iguazú, sino que también lo hago en los hoteles de las ciudades vecinas”, indicó López Leiton al equiparar que la situación es similar en toda la región.

Aunque parezca imposible, muchos músicos dependen de la apertura del puente Tancredo Neves para volver a trabajar, como en el caso de los músicos y bailarines de tango. No solamente por la posibilidad de expandir el territorio de trabajo, sino que miles de turistas extranjeros ingresan por ese paso fronterizo y en su mayoría son las personas que consumen este tipo de espectáculos.

“Nosotros dependemos de la apertura del puente, cosa que creemos aún no sucederá, ya que nuestro público es extranjero. Lo bueno es que pude sobrevivir gracias al trabajo que estoy desarrollando como remisero y también recibí ayudas del Estado para subsistir. Pero espero con ansias volver al ruedo ya que el tango corre por mis venas”.

Varios músicos regresaron a los escenarios, sobre todo aquellos que se presentan en bares, aunque la demanda no es amplia debido a que no todos los bares que están funcionando optaron por la música en vivo para atraer a más clientes.

