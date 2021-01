“Hay una industria de la música incipiente y no la podemos dejar caer”

domingo 17 de enero de 2021 | 6:05hs.

El martes 5 de enero la Municipalidad de Posadas dio a conocer la prórroga de la emergencia epidemiológica y sanitaria hasta el 31 de marzo, en consonancia con lo dispuesto por el gobierno provincial mediante el decreto 2369 del 29 de diciembre de 2020. Y como medida para frenar las aglomeraciones y evitar la propagación del coronavirus y el dengue, se suspendieron todos los eventos culturales en vivo en locales gastronómicos (decreto municipal 33/21).

Conocida esta normativa, los músicos y músicas de la ciudad capital se declararon en alerta ante lo que consideraron como una medida “unilateral, arbitraria y dañina para la economía del sector”.

Lo cierto es que efectivamente no hubo música en bares y pubs dos fines de semana y se espera un regreso paulatino a la actividad como resultado del trabajo articulado entre la comuna, la Secretaría de Estado de Cultura provincial y los trabajadores de la música.

Richard Cantero, músico, secretario de Educación y Cultura del Sindicato Argentino de Músicos filial Misiones (Sadem) e integrante del consejo directivo de la Confederación General del Trabajo de la República Argentina (CGT), fue uno de los primeros en reclamar la vuelta a los escenarios, primero desde las redes sociales y luego formalmente como parte de la Sadem, en las reuniones que se desarrollaron en la sede municipal.

En diálogo con El Territorio, Cantero explicó que “esta medida fue un cimbronazo, porque de ninguna manera consideramos que los eventos culturales son focos de contagio y cuando está a la vista de todos que se dan actividades masivas en otros ámbitos. Apenas comenzó la cuarentena, allá por marzo del año pasado, los músicos se pusieron a disposición para hacer su parte y acompañar a la gente desde el arte y con la herramienta de la virtualidad. Los trabajadores de la música apoyamos absolutamente las medidas que se dispongan en la lucha contra el Covid-19, y también entendemos que podemos hacer nuestro aporte si nos dejan trabajar”.

¿El decreto de suspensión de los shows en vivo en bares los tomó por sorpresa o ustedes se la veían venir?

La medida fue un cimbronazo, fue notorio, el verano es una temporada fuerte y la mayoría tenía gran parte de las fechas cerradas. Acá hay algo clave y que trasciende al hecho del espectáculo y la cosa artística (que son importantes para poner en valor), que es el trabajo. Fue una medida arbitraria y más en relación con otras dinámicas sociales, no hace falta ser un especialista en epidemiología para darse cuenta de que hay otras actividades que generan más factores de riesgo de contagio que el arte en vivo.

Luego de ese primer momento de sorpresa con el decreto del Ejecutivo municipal, ¿hoy el panorama es más alentador?

Estuvimos en la reunión con el Ejecutivo y hay buenas expectativas. Hay una manifiesta voluntad del Ejecutivo municipal en concordancia con el Ejecutivo provincial con la presencia del ministro de Cultura (Joselo Schuap) de que quieren una pronta solución, una apertura paulatina, al menos para que no se corte el trabajo.

¿Qué se puede sacar en limpio de este encuentro con las autoridades?

Fue positivo para abrir el panorama y también fue muy positivo hacia adentro de los colectivos. Fue reencontrarnos, redescubrirnos en el fortalecimiento de las organizaciones y de la institución (Sadem).

Más allá de las afiliaciones y de la sensación de representatividad, siempre será una organización gremial la institución con autoridad jurídica en la defensa de sus trabajadores. Por ese lado fue positivo, porque nos permitió mostrar una fuerza de organización real, se juntaron 200 firmas en menos de 24 horas para activar estas solicitudes de poder reunirnos a conversar con las autoridades. Y de las autoridades vimos una respuesta positiva. Tenemos esa sensación de que los gobiernos municipal y provincial tienen la voluntad de hallar una salida por el trabajo.

Nosotros desde la música hablamos de convertirnos en aliados estratégicos para la concientización de la prevención para el virus del Covid-19.

¿Cómo se instrumentará este regreso a los espectáculos y hay una fecha cierta?

La Municipalidad quiere una apertura paulatina, en principio se habilitará la posibilidad de shows en locales gastronómicos con pequeñas agrupaciones como si dijéramos tres músicos que acompañan a un artista. Estamos en pleno proceso de elaboración de un proyecto de cómo serán los cuidados, quiénes trabajarán, cómo, dónde.

Esto implica organizar el trabajo de los músicos a través del movimiento obrero, a través de las organizaciones que permitan el trabajo de la música en vivo. Y en cuanto a cuándo vuelven los shows, no puedo tener la certeza de una fecha, sí puedo decir que está la voluntad de que sea lo más pronto posible.

¿Cuál es la alternativa para las bandas con mayor número de integrantes?

Tanto de la Provincia como del Municipio propusieron absorber las bandas que son más numerosas en un programa de eventos vía streaming con caché, eso fue lo que se habló.

Y nuestra charla con el Municipio arranca más o menos así: los trabajadores de las artes podemos convertirnos en aliados estratégicos en la lucha contra el Covid-19, en la concientización de las medidas de cuidado por un lado. Y, además, el arte es una manifestación de la salud social. Necesitamos como comunidad al arte en las calles. Claro que puede ser más ordenado, mejor, controlado, más comprometido con los cuidados, más profesionalizado, veamos cómo se puede mejorar todo eso. Pero no hay dudas de que después de un año de encierro la gente necesita expresiones artísticas para construir colectivamente la sensación de bienestar, de salud social, y el arte es la herramienta.

¿Esta situación dio un espacio para que los artistas se visibilicen y convoquen como trabajadores?

Es que uno se proyecta a la sociedad como artista, pero para que esa manifestación artística, un proyecto artístico se pueda hacer debe ser sostenible económicamente.

En el momento en que los músicos no pueden parar la olla, se pone en riesgo esta posibilidad de manifestar el arte. Yo destaco esto de poder visibilizarnos y convocarnos y que todos los sectores de la sociedad nos acompañaron. Los medios de comunicación también se hicieron eco de la problemática de los trabajadores de la música. Hace añares que venimos luchando para que se nos tome en cuenta como trabajadores de la cultura y que se cambie esta perspectiva bucólica del arte.

Y esta industria de la música alimenta un circuito económico amplio.

Y... cuando la música trabaja, trabaja el gastronómico, el fletero, el sonidista, el que cuida autos. La industria cultural independiente, la industria de la música independiente del circuito de bares y pubs de Posadas sólo el pasado fin de semana perdió de mover más de medio millón de pesos. Y eso sólo los músicos, sin hablar de los gastronómicos. Hay una industria incipiente en Posadas, que no la podemos dejar caer. No podemos cometer ese error. Al fin que está brotando después de años de lucha, no pueden estar estos obstáculos.

