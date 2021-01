Nueva suba de la nafta profundizó la asimetría interna

domingo 17 de enero de 2021 | 6:06hs.

Finalmente, ayer las petroleras aplicaron subas que rondaron entre 3 y 4% sobre el precio de los combustibles en todo el país. Los incrementos fueron distintos según las ciudades o regiones donde se aplicaron.

Por caso, en Posadas el litro de nafta súper tuvo un incremento del 3,5% y llegó a los 73,70 pesos. Pero en localidades del interior el mismo combustible subió más, desde los 73,30 que costaba el viernes a los 76,30 pesos de ayer (un aumento del 4,09%).

El nuevo incremento de precios se da en general por segunda ocasión en el primer mes de 2021, pero en varias localidades representó la tercera modificación. Las rápidas subas generaron gran malestar y preocupación entre empresarios y comerciantes que ven caer el nivel de actividad en las localidades donde trabajan.

Y así se sumaron voces en favor de pedir, junto al gobierno provincial, un precio más bajo unificado para los combustibles en Misiones. Como paliativo, al menos, para bajar las fuertes asimetrías por el costo logístico de las mercaderías hacia el interior de la provincia.

Así, empresarios nucleados en la Confederación Económica de Misiones elevaron una inquietud al ministro de Industria, Luis Lichowski, por el aumento de combustibles producido el 6 de enero y que afectó sólo a localidades del interior provincial.

“Pensemos en las empresas transportistas, las industrias, centros de acopio, las cooperativas de producción, consumo y servicios que se encuentran fuera de la ciudad de Posadas creándose nuevamente un doble estándar del que tenemos muy malos recuerdos cuando durante el gobierno nacional anterior se decidio la implementación de una baja del ITC unicamente para Posadas que generó la quiebra y desaparición de estaciones de servicio en el interior de Misiones”, se manifestó en la carta.

Y enfatizaron que el pedido es “intervención urgente para que este desfasaje sea redimido en forma urgente con la vuelta atrás en los precios a efectos de lograr que los mismos sean uniformes en los 77 municipios de nuestra provincia”.

Al reciente pedido, ayer se sumaron más voces de dirigentes de cámaras empresariales que piden una medida que baje la nueva asimetría creada.

Preocupación en el interior

El aumento de unos 3 pesos en el valor de los combustibles genera preocupación en general entre los comerciantes porque el valor de la nafta y gasoil, impacta en el consumidor final de todos los rubros. En San Pedro apuntaron que es el segundo aumento en lo que va del año y desde la Cámara de Comercio apoyan el pedido realizado a nivel provincial para que el gobierno intervenga.

En la Capital de las Araucarias, la población en general mostró inquietud ante el panorama económico con el que arranca el año 2021. Esta decisión aprobada por el gobierno nacional castiga fuertemente al sector productivo del interior de la provincia, donde por cuestiones de logísticas, tanto para la compra de productos como para la comercialización de la producción local, se ven fuertemente condicionados.

Los automovilistas se mostraron sorprendidos al encontrarse con los combustibles 3 pesos más elevados. Así el litro de nafta Infinia llega a 86,90, la súper 76,60, mientras que la Infinia diesel vale desde ayer 84,50 y la ultra diesel 70,70.

Los comerciantes se preparaban para actualizar los precios mientras que los clientes deben ajustar los gastos a fin de que los recursos económicos les permitan satisfacer las necesidades básicas.

“El efecto negativo se nota, y de forma automática, el transporte de la mercadería se traslada al valor de ese producto, se siente mucho a nivel general porque todos somos consumidores finales. El pedido a nivel provincial es que exista un beneficio para los 77 municipios y no como lo que pasó con ITC diferenciado sólo para Posadas”, indicó a El Territorio Oscar Antúnez Proenza, presidente de la Cámara de Comercio local.

Menos incentivos para viajar

La suba de precios en la provincia ya no es sorpresa para Rodrigo, que fue a cargar combustible a la estación de servicio YPF de Jardín América y aunque espera que no suba nuevamente dentro de un tiempo no lo ve como algo factible.

“Es prácticamente imposible cargar combustible hoy en día, cada vez duele más en el bolsillo, espero que no vuelva a subir en un tiempo prolongado”, dijo.

En tanto, Carlos, quien es camionero oriundo de Venado Tuerto, Santa Fe, se dirigía desde Eldorado rumbo a Zárate, Buenos Aires, y señaló que ya prácticamente es imposible trabajar en la ruta.

“Amén del combustible, hasta para comer es caro, necesitas 700 u 800 pesos para comer un almuerzo y luego la cena la misma cantidad, pensando también que tenes que llevar plata a casa”, comentó el camionero que pasa un mes fuera de su hogar y cada vez es más complicado la profesión por los precios.

En Candelaria, en tanto, se puso de manifiesto la molestia de la ciudadanía por el nuevo incremento de los combustibles. Conductores de remises consultados por El Territorio coincidieron en que los pasajeros cada vez son menos porque cada dos aumentos de los combustibles hay que subir las tarifas. Luis, uno de los trabajadores del volante.

Dijo que “esto es insostenible, nosotros acordamos la tarifa mínima en 250 pesos, lo peor es que cada vez que aumenta disminuyen los pasajeros y estamos complicados, la gente no tiene plata, nadie se queja por deporte, se quedan porque ya no se puede más, además no es sólo el combustible, detrás de esos aumentos aumenta todo”, dijo.

