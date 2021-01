El turismo interno es la base de la actividad turística en la primer quincena del año

sábado 16 de enero de 2021 | 17:30hs.

Este sábado a la mañana llegó al Camping Municipal Saltos del Tabay, el subsecretario de Marketing y Promoción Turística del Ministerio de Turismo de Misiones, Oscar Alejandro Degiusti. Esta fue una de las paradas del recorrido que se comenzó a realizar desde el Ministerio de Turismo de Misiones por los centros turísticos de la provincia, con el objetivo de monitorear el movimiento y la implementación de protocolos.

Allí, el funcionario repasó el movimiento turístico de Misiones, y graficó en estos días, el 80% de las personas que están visitando lugares turísticos son residentes de la provincia y un 20% llegó desde otros lugares del país.

Puntualizó el caso de Puerto Iguazú, localidad que se vio muy golpeada por la pandemia. "Antes se veía el paso de brasileños y paraguayos en Iguazú, hoy en día no y por eso se aguarda la llegada de turistas desde distintos puntos de Misiones y de Argentina", cerró.

"La pandemia perjudicó al sector turístico notoriamente, no se vuelve aún a los niveles de ocupación de años anteriores. Hoy la demanda en Misiones está aumentando, antes muchos preferían ir a Brasil, hoy con la frontera cerrada no se puede por ello los misioneros elijen lugares turísticos dentro de la tierra colorada", afirmó. Y agregó que "hoy hay un cierto temor de viajar, por eso también creció la demanda en cabañas en la provincia, en los distintos lugares turísticos que ofrece Misiones".

En su recorrido en las instalaciones de Jardín América ponderó la actividad de quienes trabajan allí y el compromiso para evitar la propagación del coronavirus en la zona.

Degiusti comentó que arrancó el recorrido la semana pasada por sugerencia del Ministro de Turismo, José María Arrúa, para concientizar y extremar los protocolos sanitarios en todos los lugares turísticos. "No es que en los lugares turísticos se pueden contagiar o no, queremos que todos usen el barbijo, ahora se está dando mas movimientos de turistas, nosotros queremos que no haya más casos de coronavirus por eso queremos evitar el contagio".

Ponderó a su vez el predio de los Saltos del Tabay. "Es un lugar amplio, acá quienes visiten el complejo no tienen la excusa de que no hay espacio y por eso están amontonados".

A su vez dijo que como gestión siempre llega con la pregunta ¿En qué se puede mejorar? Y esto va en conjunto con la gestión municipal por ello se comprometió a dar un aporte en cuanto a los dormis dentro del Camping en las inversiones necesarias.

"En la zona Centro el Salto Tabay es un referente importante, donde la gente por ejemplo de Posadas dice ¿Dónde podemos ir? Y uno de esos lugares es acá, por ello queremos que vengan gente de distintos puntos no solamente residentes", afirmó Degiusti.

Además reflejó que la tarea de cuidados sanitarios debe ir de la mano con el trabajo de los efectivos de la policía para que se cumplan con los protocolos y es coordinado a su vez por la Dirección de Seguridad y Turismo.