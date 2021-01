San Pedro: Por poco, no le roban la garrafa mientras cocinaban

sábado 16 de enero de 2021 | 12:27hs.

Un nuevo robo pone en alerta a los sampedrinos. En esta ocasión un hombre ingresó a una propiedad cerca de las 23 horas de ayer, y se llevó una garrafa, único elemento que se encontraba en el exterior de la vivienda.

El hecho quedó registrado por la cámara de seguridad de la casa, ubicada a metros de la rotonda de San Pedro, sector por donde la patrulla policial pasó varias veces.

En el video (ver aquí) se observa a un masculino, a cara casi descubierta que presenta un tatuaje en el brazo izquierdo y de forma rápida se lleva una garrafa cargada color lila, lo que podría indicar que la persona conocía o cuenta con datos de la vivienda porque es el único elemento que estaba en la parte exterior de la misma, porque justamente para evitar este tipo de hechos la familia no deja bienes materiales en el patio.

La familia se encontraba en el interior de la casa, momento antes habían ocupado la cocina, todo funcionó muy bien a diferencia de esta mañana cuando se percataron de lo ocurrido.

El hecho genera temor por el accionar impune de los delincuentes y sobre eso el damnificado, Cristian Cristaldo, dijo "escuchamos que los perros ladraban pero no nos imaginamos que nos estaban robando, tardó muy poco tiempo en extraerla. Tengo de vecinos a mi hermana, a mi papá y no les faltó nada, en nuestro patio no dejamos nada afuera. En el video se ven aspectos físicos del autor por lo que esperamos logren detenerlo, sentimos mucha bronca e impotencia".

Otro de los datos que se puede obtener con la filmación es que el individuo no cruza la rotonda como para ingresar a San Pedro, lo que puede indicar que se dirigió hacía la ex cancha de aviación o la zona de Puerto Argentino.

Lo llamativo e inquietante es que los ladrones actúan sin temor a la policía, ya que justamente anoche, en ese horario, un patrullero recorrió varias veces en cercanías donde ocurrió el hecho, a fin de que se cumplan las normas establecidas que prohíben las reuniones al aire libre.

La denuncia fue realizada en la Comisaría Seccional Primera de esta localidad.