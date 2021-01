Encontraron $234 mil en la casa de la obereña acusada de hurtar 14.200 dólares

sábado 16 de enero de 2021 | 12:00hs.

Mientras obereña acusada de -haciéndose pasar por psicóloga- hurtar 14.200 dólares destinados a un proyecto solidario que pretendía hacer una pareja de Buenos Aires en la zona Centro, sigue detenida, la investigación prosigue y en la víspera dieron pasos importantes para sostener la acusación.

Investigadores de la Unidad Regional II allanaron la casa de la sospechosa, Rocío Milagros V. (28) en el barrio 180 Viviendas y hallaron 234 mil pesos en billetes de distinta denominación que se presume puede ser parte del sustraído.

El dinero fue incautado, además de una serie de documentaciones que serán presentadas como pruebas en el expediente de la causa que tuvo su inicio con la denuncia hecha por los damnificados en la Fiscalía de Instrucción 2 de Oberá, a principios de diciembre del año pasado.

En el momento que sea imputada y en la instancia indagatoria deberá seguramente justificar la procedencia del efectivo, en un contexto donde no solamente la acusan de hurto sino también de reiteradas estafas aunque al parecer no existen denuncias formales más allá de acusaciones públicas en redes sociales.

Por eso es que la principal denunciante pidió “a todos los que fueron estafados, engañados, robados por esa mujer que sean tan amables de acercarse, por favor, a la Comisaría Cuarta de Oberá y radiquen la denuncia. No importa si son 100 pesos o un camión, robo es robo”.

“Si solamente un damnificado (yo) denuncia, saldrá en libertad. Si realmente deseamos un pueblo con justicia, con orden, con derechos para el que labura todos los días de lo que sea, pero honestamente, para sacar a sus familias adelante y que triunfe la verdad, debemos comprometernos, denunciar, involucrarnos. Aunque resulte incómodo no podemos esperar milagros de la justicia si no brindamos como ciudadanos las herramientas concretas (en este caso denuncias formales). La ley no se puede aplicar por denuncias informales hechas en las redes”, puntualizó.

