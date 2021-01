Qué ver, leer y escuchar

sábado 16 de enero de 2021 | 6:00hs.

Dangal

Netflix, online

El ex luchador Mahavir Singh Phogat entrena a sus pequeñas hijas Geeta y Babita para que sigan sus pasos y se conviertan en luchadoras de clase mundial. Este sueño de padre libera a las jóvenes indias de un destino oprimente.

1917

Amazon

En la Primera Guerra Mundial, dos jóvenes soldados británicos, Schofield y Blake, reciben una misión casi imposible y de suma importancia. Dirigida por Sam Mendes. Ganadora de tres Oscar en 2019.

Rebelión en la granja

George Orwell

Rebelión en la granja es una novela corta satírica del escritor británico George Orwell. Publicada en 1945, la obra es una fábula mordaz sobre cómo el régimen soviético de Stalin corrompe el socialismo. Una mirada lúcida sobre el poder.

Diario de la guerra del cerdo

Adolfo Bioy Casares

‘Diario de la guerra del cerdo’ es la cuarta novela de Adolfo Bioy Casares, publicada en 1969. La obra se sitúa en medio de una guerra generacional. La temida vejez de un lado y la impulsividad petulante y vacía de la juventud. En medio, el amor.

Comerte entera

C. Tangana y Toquinho

C Tangana lanzó ‘Comerte entera’, cargada de potentes reclamos; junto a Toquinho, leyenda de la música brasileña; y el video lo protagoniza la actriz Bárbara Lennie. C Tangana es el mayor referente del nuevo pop español.

Antes que salga el sol

Natti Natasha y Prince Royce

Natti Natasha y Prince Royce, juntos en ‘Antes que salga el sol’. Los jóvenes artistas dominicanos de fama internacional, se encuentran en un gran momento de su carrera, y reunieron su talento en este tema romántico urbano.