Cinthia Fernández: “Vivo atrás del mango, es agotador”

sábado 16 de enero de 2021 | 6:00hs.

Si bien se separaron hace años, Cinthia Fernández y Matías Defederico mantienen una tirante relación con sus tres hijas de por medio.

Hace tiempo que la modelo y bailarina y el futbolista tienen cruces por la cuota alimentaria y otros temas referidos al cuidado de las pequeñas Charis, Bella y Francesca.

El martes Cinthia contó indignada que recibió una carta documento de su ex en que la intima a abonar parde del alquiler de la casa en la que vive con sus hijas.

Y ayer, la panelista del programa ‘Los ángeles de la mañana’ retomó el tema y con la voz quebrada relató: “Saben las que yo paso... Arranco para el laburo a las seis y media de la mañana y llego a la madrugada. Siempre busco salidas laborales, ustedes me conocen. Siento impotencia. Vivo atrás del mango. No quiero dar lástima, pero no soy feliz porque vivo pensando y sintiendo los huevos en la garganta; tengo miedo de que algún día me falte guita. Hoy no me falta, no estoy llorando. Pero es cansador, agotador”, expresó.

“Soy madre y padre, siempre fue así. Cuando estaba con él, ni el pañal les cambiaba porque le daba asco”, sentenció.