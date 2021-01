"'Dame la plata o te quemo', decían, vinieron decididos"

jueves 14 de enero de 2021 | 21:01hs.

Más allá de la pérdida material, la integridad física de quienes lo acompañaban en ese momento - un hermano y un cliente- fue desde un principio lo único que le importó a Franco Pérez en medio de ese puñado de minutos de sumo nerviosismo que le tocó sufrir tras el ataque de dos motochorros que, a punta de pistola, lo despojaron de 70.000 pesos en efectivo dentro de su concesionaria de autos sobre la avenida Uruguay de Posadas.

A un día del tenso momento, y aún shockeado por la situación, el comerciante de 27 años dio algunos detalles sobre el asalto sufrido durante la mañana del miércoles en su negocio ubicado sobre la transitada arteria, en la intersección con la calle San Juan. La principal incógnita ahora es cómo seguirá su empresa, ya que una situación al límite como la que vivió le hizo replantearse muchas cosas.

En diálogo con El Territorio, Franco sostuvo que gracias a Dios no resultó golpeado, aunque sí reconoció que quizás “anímicamente y emocionalmente capaz uno se sienta un poco más afectado, fue un momento muy feo donde no solamente se puso en riesgo mi vida, sino de la gente que estaba trabajando conmigo y que hoy yo lo considero mucho más importante que lo material”.

Añadió que si bien ya pasaron muchas horas del mal momento, el susto continúa a causa de ese temor que sobrevuela a una nueva visita de los delincuentes al lugar.

Sobre el momento del robo, recordó que todo se desarrolló cerca de las 10.30 cuando se encontraba junto a dos empleados y un cliente. Hasta ese momento era una jornada laboral más que tranquila, como tantas otras. Pero el sonido cada vez más fuerte de una motocicleta llamó su atención.

“Yo estaba en la oficina con un cliente, mi hermano estaba en el escritorio trabajando y nosotros siempre dejamos la puerta abierta de par en par porque lo que hacemos es exponer los autos. Cuando yo escucho un ruido y veo que viene la moto por ahí, dos personas vestidas de negro encima dije ‘ya está’. Cuando veo que uno baja me dije ‘estamos entregados’. Fue muy rápido, con decirte que no duró más de cinco minutos el asalto”, narró el comerciante.

Y agregó: “Ellos vinieron por plata, nos redujeron a punta de pistola a todos, los dos estaban armados. ‘Dame la plata o te quemo’ decían. Estaban decididos. La verdad que fue un momento muy feo”. El entrevistado sostuvo que le llamó la atención que los delincuentes optaran por atacar en plena mañana y en una avenida con tanto tránsito y movimiento como lo es la Uruguay.

“Yo no juzgo a nadie y no acuso a nadie, pero esto estaba estudiado. No fue al voleo, estoy seguro de eso. Sabían por dónde entrar, a donde ir, vinieron con casco, con pasamontañas, con guantes. Esto estuvo planeado, me vendieron o me venían siguiendo. La verdad que yo no sé qué pensar”, se sinceró el damnificado, a quien durante el atraco, además del dinero y un maletín con documentaciones le robaron un reloj.

Por último, el comerciante reconoció y destacó la rapidez con la que acudió al llamado de auxilio la Policía de Misiones. A su vez, agradeció a todos aquellos familiares, amigos y clientes que se preocuparon por lo sucedido: “Tengo muchos amigos y muchos clientes que la verdad se portaron muy bien conmigo, gente que no esperaba y que me llenaron de mensajes y llamadas. Para mí es mucho porque es un aliento que se preocupen, que te reconozcan y es bueno porque te da ganas de seguir”.

En plena mañana

Según las características aportadas por el comerciante a la Policía de Misiones se sabe que fueron dos hombres, con el rostro cubierto con pasamontañas y que se movilizaban en una Honda Titán 150. Incluso los ladrones ingresaron al local para cometer el ilícito y una vez dentro bajo amenazas con armas de fuego se alzaron con el dinero.

Sobre la vestimenta de sus desconocidos, el denunciante detalló que uno tenía campera oscura, jeans negro, zapatillas (panchas) y casco negro. El otro, en tanto, llevaba una camisa a cuadros rosada, jeans negros y casco del mismo color.

Autoridades del Juzgado de Instrucción Seis, encabezadas por su titular, Ricardo Balor, se hicieron presentes en el lugar para seguir de cerca la pesquisa. En tanto que las labores de rigor estuvieron a cargo de los profesionales de la Policía Científica y Cibercrimen recogió las imágenes de las cámaras de seguridad, las cuales podrían ser importantes para el avance de la investigación.