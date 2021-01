LA CABEZA EN ALTO

jueves 14 de enero de 2021 | 3:30hs.

A esta altura OTC no tiene nada que reprocharse en su primera excursión en la elite del básquet nacional. Con idas y vueltas, fichas cambiantes y sobre todo con mucho amor propio, el elenco misionero va superando las pruebas que se le presentan. Ayer la historia no era para nada fácil frente al líder de la Liga Nacional, pero el Celeste se las arregló para mantenerse en pie y darle pelea al todopoderoso Quimsa de Santiago del Estero, a pesar de la derrota por 87 a 75.

OTC hizo un papel digno, pero en el último parcial los extranjeros del actual campeón de la ‘Champions League Américas’ torcieron la balanza a su favor. Ahora el Celeste tendrá que reponerse rápidamente para enfrentar esta tarde a Libertad de Sunchales, desde las 19.

El encuentro inició parejo en el goleo, con mucha intensidad y anotaciones distribuidas en Quimsa, aprovechando la enorme actuación del tridente Diamon Simpson-Trevor Gaskins-Franco Barralle. Por su parte OTC encontró puntos en el pivote Anthony Kent (12 en este parcial). Tanta fue la paridad que el juego marchaba 23-22 para la Fusión en diez minutos de partido.

El equipo de Hiriart ajustó la defensa, lo que generó suficiente confianza para asegurar pases y poder lanzar con tranquilidad. Así OTC logró ganar el segundo parcial 20-15 para irse al vestuario 42-38 con un buen momento de Rodrigo Sánchez, Cristian Schoppler y Esteban Cantarutti.

Tras el descanso largo, Quimsa salió mejor al campo y rápidamente pasó al frente del marcador con un buen trabajo colectivo. El Celeste, en tanto, no encontró buenos lanzamientos producto de pérdidas que fueron muy bien capitalizadas. Para colmo, OTC perdió a Gregorio Eseverri por el resto del juego tras recibir su segunda falta técnica, acortando aún más la plantilla (Young no jugó porque no llegó el transfer y seguirá sin Zago y Ruíz). Así, Quimsa ganó el parcial 26-18 y pasó al frente 64-60 en el tablero.

Los últimos 10 minutos de juego fueron los mejores de Quimsa, con Iván Gramajo, Gaskins y Barralle en ataque, y una buena defensa. La diferencia se hizo irreversible y así se consumieron los minutos.

Simpson, con 20 puntos y 9 rebotes, fue la gran figura de la cancha.

OTC jugará nuevamente esta tarde ante Libertad de Sunchales. Será otra oportunidad para empezar a escalar posiciones en un certamen que es de aprendizaje puro.