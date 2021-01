Montó un laboratorio magistral en pandemia y elabora ivermectina

jueves 14 de enero de 2021 | 6:04hs.

Ruth Panasiuk es una farmacéutica de San Pedro que, así como otros tantos emprendedores, encontró en la pandemia de Covid-19 la oportunidad de hacer realidad un sueño al tiempo de sentirse útil a la comunidad. El pasado 21 de diciembre el Ministerio de Salud Pública de Misiones habilitó su laboratorio magistral, el primero del municipio. La aprobación ocurrió en el momento justo, ya que los casos de coronavirus comenzaron a aumentar en la localidad y ella es quien está elaborando ivermectina para tratar a los pacientes de Covid-19 en este municipio.

La farmacéutica desde hace una década trabaja en la localidad con su propia farmacia comercial y hoy es la primera profesional en contar con este importante servicio en el departamento, elaborando ivermectina acorde a la dosificación que corresponda para cada caso y a un precio más accesible.

Cuando decidió seguir la carrera, lo hizo con el objetivo de desempeñarse en el ámbito de los laboratorios, pero por distintas razones montarlo le resultó difícil, como así también desempeñarse en algún otro laboratorio a nivel provincial.

El anhelo estaba dormido hasta hace unos cuatro años, cuando en una capacitación la pasión con la que el disertante hablaba del tema la motivó y, si bien en la carrera cuentan con una base en fórmulas, realizó una especialización y comenzó a indagar a fin de conocer las alternativas en el rubro de preparaciones magistrales vigentes en la Argentina.

Muy entusiasmada formó parte de la Asociación Civil de Farmacéuticos Formulistas (Formular), un grupo de más de 2.000 profesionales de todo el país y forma parte de Magistralmente, donde están registrados los farmacéuticos y los laboratorios habilitados por el Ministerio de Salud Pública.

De esta forma, la idea de armar el laboratorio tomó forma cuando la pandemia comenzó a sentirse en el país a mediados de marzo del año pasado. “Trabajar a puertas cerradas con el inicio de la cuarentena me permitió modificar el edificio de la farmacia para montar el laboratorio, ya hace un tiempo venía adquiriendo los equipos, apuntando a la elaboración de medicamentos que cumplan con todos los requisitos que exige el Ministerio de Salud. Así fue que el 21 de diciembre pasado me lo habilitaron y comencé a trabajar”, indicó a El Territorio la farmacéutica Panasiuk.

La habilitación del laboratorio magistral se produjo cuando la curva de contagios por coronavirus aumentó en toda la provincia y San Pedro no estuvo exento. En medio de este panorama, los especialistas encontraron en el antiparasitario ivermectina un potencial inhibidor del virus Sars-Cov-2 y la aprobación de un tratamiento, por parte de Ministerio de Salud de Misiones, fue el puntapié para que seis farmacias de la provincia -cuatro en Posadas, una en Oberá y la restante en San Pedro- estén desarrollando el fármaco en cápsulas, abasteciendo a cada una de sus localidades.

No obstante, Misiones abastece a los hospitales y Caps de forma gratuita, ya que el Estado provincial produce desde hace años en el Laboratorio de Especialidades Medicinales (Lemis) este fármaco.

En el caso de San Pedro es el primer laboratorio magistral y en cuanto a la situación epidemiológica, el número de pacientes positivos aumentó considerablemente en las dos últimas semanas.

Ante el avance del virus, la población muestra desesperación y falta información en cuanto al suministro de la medicina mencionada. Pero la venta se realiza exclusivamente bajo receta y el trabajo es hecho en conjunto con el Comité de Crisis.

“En Misiones somos seis farmacéuticos formuladores que estamos elaborando ivermectina, los médicos que forman parte del Comité de Crisis están en contacto permanente para saber la cantidad de cápsulas a elaborar de acuerdo al número de casos que serán tratados con el fármaco, que no se consigue y acá lo elaboramos con la dosificación indicada para cada paciente y a un precio más bajo”, señaló Panasiuk.

Y aclaró que algunos “vienen sin receta, pero todo medicamento magistral se vende bajo receta, esas recetas son archivadas en un libro que es controlado por el Ministerio de Salud”.

Y advirtió: “Vemos que la gente está confundida con respecto a la administración del medicamento”.

A pedido

En cuanto a los costos y la dosificación para el tratamiento autorizado en la provincia, consiste en la administración de 0,6 miligramos por kilo de peso por día durante cinco días. Las marcas comerciales ofrecen tabletas de 6 a 8 comprimidos, rondando los 1.050 pesos la caja para un costo total del tratamiento de unos 8.000 pesos.

En el laboratorio magistral, en tanto, lo que se está fabricando son cápsulas que no sólo disminuyen el costo total del tratamiento, sino que redundan en menor impacto para el sistema digestivo.

“La marca comercial viene con una dosis fija, yo lo que puedo hacer es modificar ciertos componentes que, por ejemplo, puedan producir alergia en el paciente y hacer que el medicamento sea apto, sin efectos adversos. Pero siempre es el médico el que nos explica la situación del paciente”, explicó Panasiuk, e insistió en que toda elaboración se hace bajo receta.

El sueño realizado de la farmacéutica representa muchas horas de trabajo, dedicación y responsabilidad por tratarse de la elaboración de un medicamento.

En este sentido, el proceso lleva unas cuatro o cinco horas. La etapa de preparación del laboratorio, esterilización de los artefactos, desinfección, aseo, control de calidad de la materia prima, pesaje, envasado y colocación de la etiqueta es lo que más tiempo requiere.

Las cápsulas, en tanto, son elaboradas en un capsulero que en 40 minutos permite cargar 120 cápsulas.

Si bien las horas de trabajo aumentaron y la jornada resulta agotadora, el cansancio es compensado con la satisfacción de sentir que presta un servicio necesario que beneficia a toda la población en medio de una situación sanitaria difícil.

“Tengo mucho trabajo y me siento muy contenta de sentirme útil desde mi profesión, me apasiona esto, son muchas más horas pero es satisfactorio ver que el paciente venga y te diga que lo que estoy preparado le ayudó. Nunca me imaginé que esto se me diera en medio de una crisis sanitaria, eso potencia más todo. Es lindo saber que así como yo, muchos colegas están aportando su granito de arena, es un crecimiento profesional que lo vivimos de forma conjunta con los pares y acá estoy a disposición para colaborar”, finalizó Panasiuk.

