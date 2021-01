Javier Castrilli: “River quedó eliminado por el VAR”

jueves 14 de enero de 2021 | 6:01hs.

Javier Castrilli sumó su opinión a la polémica desatada tras la eliminación de River en Brasil, que quedó afuera de la final pese a ganarle 2-0 a Palmeiras. El experimentado ex árbitro argentino apuntó contra el VAR y advirtió una particular utilización del elemento tecnológico.

“Lo que más duele es que River no queda afuera por Palmeiras. River queda eliminado por el VAR. No hay otra lectura. Hay elementos objetivos para decir que hubo una clara predisposición manifiesta para encontrar la aguja en el pajar y todos los elementos que no beneficiaran a River“, dijo en su explosivo análisis el Sheriff en el programa F12 de Espn.

“Ostojich se va del partido. Tenía más ganas y desesperación por terminar el partido que los propios jugadores de Palmeiras“, agregó.

El ex colegiado sentenció que, más allá de que el offside de Borré en el tercer gol de River estuvo bien sancionado, hubo una constante intención de perjudicar a River por parte del recientemente mencionado Nicolás Gallo, árbitro colombiano responsable de la aplicación de la tecnología VAR.

“Gallo es responsable de todo lo que pasó en el último cuarto de hora de partido. Aunque de todas formas, al árbitro se le cae el partido”, dijo.