¿Puede haber un fascismo en América Latina?

jueves 14 de enero de 2021 | 6:00hs.

Esta es una pregunta que –instantáneamente– muchos lectores responderán ¡imposible! Sin embargo, todo analista, para contestarla racionalmente, debería estudiar la génesis del fascismo, por un lado, y la evolución de los problemas sociales y económicos por otro. En Europa se creía que después de 1945 nunca más volvería el fascismo, pero los acontecimientos de esta última década parecen demostrar que era una ingenuidad. La ventaja que tenemos esta vez, es que nadie puede decir que «no sabía» lo que son capaces de hacer los que promueven formas autoritarias de organización social, dice la excelente politóloga Montserrat Mestre.

Empecemos por reconocer que la política económica global vigente desde hace unos 70 años en occidente, conocida como neoliberal, eleva inexorablemente el enriquecimiento de una minoría –empresarios y financistas exitosos– que ha llevado a que menos del 1% de la población tenga más del 80% de la riqueza; esto determina que el restante 99% de la población: trabajadores, comerciantes, profesionales liberales, jubilados, changarines, camioneros, empleados de la salud, docentes, investigadores, etcétera deban repartirse el restante 20% de la riqueza del mundo.

Hay varios estudiosos del fenómeno Fascismo, como un historiador y politólogo norteamericano, Robert Paxton, quien escribió la obra “Anatomía del Fascismo” o el profesor titular británico de Educación Comparada en el Centro de Investigación de la Universidad de Hong Kong, autor de “Antifa”, quien afirma que: “Históricamente, se ha comprobado que no se necesita que toda una población tenga ideas fascistas o autoritarias para crear un régimen autoritario o fascista; no podemos ignorarlos, pero no debemos hablar o escribir sobre los partidos ultraderechistas como si fueran partidos normales”.

Primero debemos recordar los rasgos básicos del fascismo –surgido en la Italia de Mussolini en los años 1930 e imitado después por Adolfo Hitler y Francisco Franco con motivo de sus visitas a Italia de 1932– para después pensar si es posible que esta ideología reaparezca y se propague en alguna sociedad latinoamericana. También es importante conocer sobre la lucha contra el fascismo después ded la Segunda Guerra Mundial o la Guerra Civil Española, porque se puede ver que, si no se paran a tiempo esas políticas, pueden tener éxito. La autodefensa civil es necesaria.

Oficialmente el Fascismo nació en Milán el 23 de marzo de 1919. Esa mañana, poco más de un centenar de personas, entre las que se incluían veteranos de guerra, sindicalistas que habían apoyado la contienda e intelectuales futuristas, amén de algunos periodistas y de simples curiosos, se reunieron en el salón de actos de la Alianza Comercial e Industrial de Milán, para «declarar la guerra al socialismo porque se ha opuesto al nacionalismo». Mussolini denominó entonces a su movimiento los Fasci di Combattimento, que significa, muy aproximadamente, «hermandades de combate».

Había numerosas razones para explicar el éxito del fascismo en aquella Europa, como la crisis económica y el aumento de la desocupación en dimensiones gigantescas. Pero también se debe hablar de los errores de los grandes partidos populares y cuáles fueron esos errores.

Por ejemplo, no entender que el fascismo era un peligro nuevo. Los líderes de los partidos comunistas y socialistas europeos pensaban que el fascismo no era otra cosa que una forma más de la política reaccionaria tradicional. No cambiaron sus formas de resistencia ya sobre el período anterior a las victorias de Franco e Hitler, especialmente con la Guerra Civil española. En Alemania los líderes del partido socialista y también del partido comunista pensaban que era posible oponerse a los nazis solamente en las urnas, y no organizar una resistencia más amplia. Así les fue…