El papa fue vacunado contra el coronavirus en el Vaticano

jueves 14 de enero de 2021 | 6:02hs.

El papa Francisco recibió ayer la vacuna contra el coronavirus en el Vaticano, en el inicio de la campaña de inmunización de la Santa Sede, informaron fuentes vaticanas a Télam.

El pontífice, de 84 años y considerado “grupo de riesgo” por su edad, recibió la vacuna producida por Pfizer-BioNTech después de que se aplicara a los guardias suizas del Vaticano, agregaron las fuentes.

La vacunación al papa se dio apenas horas después de que iniciara la inmunización en el Vaticano, que empleará 10.000 dosis del fármaco producido por Pfizer-BioNTech que adquirió a fines de diciembre y que llegaron esta semana a la Santa Sede.

Francisco se dará la segunda dosis de la vacuna dentro de tres semanas, por lo que llegaría con la inmunización debida al viaje aún en agenda que el Papa tiene previsto a Irak, entre el 5 y el 8 de marzo, que de todos modos puede ser postergado en función de la situación epidemiológica global.

El propio Francisco había confirmado este fin de semana en una entrevista a la televisión italiana que se había anotado en la lista para ser inmunizado y lo había considerado una “opción ética”.

“No sé porqué alguien dice: ‘no, la vacuna es peligrosa’, pero si los médicos te la presentan como algo que se puede ser bueno, que no tiene peligros especiales, ¨¿por qué no tomarlo?”, se preguntó el papa entonces. “Hay una negación suicida que no puedo explicar, pero hoy hay que vacunarse”, agregó durante la entrevista.

Durante su mensaje de Navidad a fines de 2020, Francisco había pedido que las vacunas contra el coronavirus “estén a disposición de todos”.

A fines de diciembre, el Vaticano emitió además un comunicado en el que consideró que rechazar la vacuna contra el coronavirus “podría aumentar gravemente los riesgos para la salud pública”.

Nota relacinada

Europa pide acelerar la vacunación